سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.66 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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استقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.66 مليار درهم خلال تداولات جلسة أمس، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي و227 مليون درهم بدبي، حيث جرى التداول على نحو 366 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 128 مليون سهم في دبي ونحو 238 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 16887 صفقة. وتباينت إغلاقات السوقين في ختام التداولات، حيث واصل مؤشر سوق أبوظبي الصعود للجلسة الثالثة على التوالي وارتفع بنسبة 1.3% ليغلق عند 9904 نقاط، بينما ارتد مؤشر سوق دبي وتراجع بنسبة 0.8% بضغط هبوط جماعي لأسهم القطاعات القيادية.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% ليغلق عند 3348 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 1% مع تراجع «ديار» 4% و«الاتحاد العقارية» 3.9% و«إعمار للتطوير» 1.6% و«إعمار العقارية» 0.7%، كما هبط قطاع البنوك 0.9% مع نزول «الإمارات دبي الوطني» 1% و«دبي الإسلامي» 0.8%، كما تراجع قطاع الاستثمار 0.3% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1%، بينما صعد «شعاع كابيتال» 0.6%، واستقر «دبي للاستثمار» دون تغير يذكر. كما نزل قطاع النقل 1% بتراجع «العربية للطيران» 2%، بينما صعد «الخليج للملاحة» 1% و«أرامكس» 0.8%، كما تراجعت أسهم قطاعات الخدمات 1 % والمرافق العامة 0.8%، واستقر السلع دون تغير يذكر. وتراجع «ديوا» 0.8% و«تيكوم» 0.8%، بينما استقر «تعاونية الاتحاد» دون تغير يذكر، بينما صعدت أسهم قطاعي الاتصالات 0.2% والتأمين 0.1 %، مخالفة الهبوط الجماعي للقطاعات.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 56 مليون درهم، تلاه «ديوا» بنحو 27 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بنحو 27 مليون درهم، فيما كان سهم «الوطنية القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.2%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً نحو 350 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 221 مليون درهم، ثم «الفاظبي» جاذباً نحو 116 مليون درهم، فيما كان سهم «الوطنية للسياحة والفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي يصعد

صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة %1.3 ليغلق عند 9904 نقاط وفي قطاع العقار صعد «الدار» %1 و «رأس الخيمة العقارية» %2. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» %3.8 و«أبوظبي الأول» %1.3 و«أبوظبي الإسلامي» %0.5 واستقر «أبوظبي التجاري» دون تغير يذكر. وتراجع «بروج» %0.7، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للتوزيع» %1.2 و«أدنوك للحفر» %1.6، بينما تراجع «دانة للغاز» %0.1. وفي الاتصالات تراجع «اتصالات» %1.4 و«ياه سات» %0.7.

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