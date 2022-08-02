1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 396 مبايعة بقيمة 845.38 مليون درهم منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 151.4 مليون درهم و 356 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 693.98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 376.93 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 90.21 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 286.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 84 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 96.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 66 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 23 مليون درهم.

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