منصة «هودز» تستعد لجولة تمويلية للتوسع في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «هودز» Hoods أول منصة تسوق إلكتروني ترفيهي في الشرق الأوسط، نسخة جديدة من تطبيقها على متجري أبل وأندرويد، فيما تستعد الشركة لجولة تمويلية جديدة لدعم خطتها التوسعية في السعودية والإمارات بعد إطلاق النشاط في مصر.

تجتذب «هودز» الأجيال الجديدة من المتسوقين إلكترونياً وتقدم لهم العلامات التجارية العالمية والمحلية من خلال تقديم محتوى إلكتروني تسويقي عبر آلاف الفيديوهات وقنوات البث المباشر.

أسس مصطفى حنفي «هودز» نهاية 2020 ثم شاركه في الإطلاق وليد غلوش، بدعم من جولة تمويلية ما قبل التأسيس بقيمة 350,000$ ساهم في تمويلها مجموعة من مستثمري التمويل الملائكي من مجالات الإعلام والترفيه والخدمات اللوجستية والصناديق الاستثمارية والتكنولوجيا المالية.

وبحسب التقديرات وصل حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 29 مليار دولار خلال عام 2021، فيما يتوقع وصوله للضعف تقريباً عند 57 مليار دولار عام 2026، وتبسط عمليات التسوق عبر البث المباشر خطاها بالمنطقة مسجلة حوالي 100 مليون دولار خلال العام الحالي، فيما يتوقع بلوغها 8 مليارات دولار في عام 2026.

وقال مصطفى حنفي، الشريك المؤسس بالمنصة، وخريج حاضنة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لرواد الأعمال، إن «HOODS» هي أول منصة في الشرق الأوسط تقدم خدمة التجارة الإلكترونية المدمجة بالترفيه عبر خدمة البث المباشر، حيث تُمكن المتسوقين من متابعة المؤثرين المفضلين لديهم أثناء عملية الشراء، وكذلك أحدث الصيحات من العلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

حنفي أوضح أن تجربة التسوق الإلكتروني - حالياً - لا تتناسب مع تطلعات الأجيال الصاعدة والتي اعتادت التصفح الترفيهي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«إنستغرام»، اللتين لم تدشنا بالأساس بهدف إتاحة التسوق الإلكتروني للزوار، كما تفتقدان التطلعات البسيطة للمتسوقين عبر الإنترنت مثل القدرة على الشراء والدفع في الحال وكذلك توصيل المنتج واستلامه في المنزل أو العمل.

وأكد حنفي أن «هودز» تعمل على دعم الأجيال الصغيرة على عدة أصعدة أبرزها مساعدة العلامات المصرية والعربية في تكوين محتوى احترافي ترفيهي يناسب الأجيال الجديدة، كما يفتح الباب أمام المؤثرين الجدد للتواصل مباشرة مع العلامات التجارية والعملاء وتحقيق عوائد مالية في الحال.

من جانبه قال وليد غلوش الشريك المؤسس في «هودز» ورائد الأعمال و الذي أسس بنجاح شركة Code95 المتخصصة في تطوير المواقع والتطبيقات والحلول التقنية وشركة MerQ للذكاء الاصطناعي، إن «هودز» تتيح تجربة فريدة لكل من البائع والمتسوق من خلال تطبيق سهل وبديهي، حيث يستطيع أصحاب العلامات التجارية ومنتجي المحتوى أو المؤثرين في دقائق معدودة إنشاء قنوات بيع وتحميل المحتوى من صور المنتجات والفيديوهات وكذلك البيع فوراً.

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