مفاجآت صيف دبي تطلق حقائب تسوق صديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومؤسسات البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن إطلاق حقائب تسوق قابلة لإعادة التدوير، وذلك ضمن إصدار محدود للمتسوقين خلال الدورة الحالية من المهرجان.

وتشهد حقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام إقبالاً متزايداً في دبي، وبالأخص بعد تنفيذ تعرفة بيئية على الحقائب أحادية الاستخدام بغرض التقليل من الاعتماد عليها، وبالتالي الحد من النفايات وحماية البيئة. واعتباراً من الأول يوليو 2022، تم فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على الحقائب أحادية الاستخدام، والحقائب المصنوعة من البلاستيك أو الورق أو البلاستيك والمواد النباتية القابلة للتحلل، والتي تبلغ سماكتها أقل من 57 ميكرومتراً.

ودعماً لهذه المبادرة، قدمت مفاجآت صيف دبي بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم حقيبة تسوق تحمل شعار المهرجان، وهي قابلة لإعادة الاستخدام، كونها مصنوعة من مواد مستدامة، وهي متوفرة في مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف. وتم إنتاج الأكياس بأعداد محدودة، وسيتم توزيعها في كل موقع عند أكشاك ولوحات ترويج مخصصة.

وتكمن أهمية حقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام في دورها الأساسي بالحفاظ على الموارد الطبيعية التي تستخدم بالإنتاج، وتقليل النفايات الناجمة عن الأكياس البلاستيكية التي لها تأثير سلبي على البيئة.

للحصول على حقائب التسوق الصديقة للبيئة، كل ما على المتسوقين فعله هو التسوق بقيمة 300 درهم على الأقل في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر مردف، و 150 درهماً في سيتي سنتر ديرة، ومن ثم تقديم إيصال الشراء.

وتواكب مبادرة حقائب التسوق مبادرة أخرى سوف يتعرف إليها المتسوقون في المراكز المشاركة؛ ألا وهي «دبي تبادر» للاستدامة. وهي مبادرة أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، بهدف التشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من تلك البلاستيكية التقليدية التي تستخدم مرة واحدة. وسوف تتيح المبادرة لسكان وزوار دبي إمكانية الحصول على مياه شرب نقية بالمجان من خلال أجهزة مياه شرب سيتم تركيبها في مناطق رئيسية عدة في المدينة، بما فيها الشواطئ، والمنتزهات، ومراكز التسوق، والمعالم والوجهات الرئيسية.

تتوفر قوارير المياه التي تحمل شعار «دبي تبادر» للشراء على المتجر الإلكتروني Noon.com، علاوة على قوارير أخرى قابلة لإعادة التعبئة، والتي تتوفر في محلات السوبر ماركت والمتاجر الرياضية في جميع أنحاء دبي. كما أن المياه التي يتم توفيرها من محطات الشرب تشبه المياه المعدنية التي توفرها العلامات التجارية في دولة الإمارات، مع إزالة أي شوائب، وإعادة ترشيحه عند الاستغناء عنها.

وتحفز مثل هذه المبادرات على تبني تغييرات بسيطة في أسلوب حياة الأفراد اليومية مثل استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة وحقائب التسوق المستدامة، من أجل إحداث تأثير بيئي كبير، لتصبح دبي وجهة رائدة للاستدامة وتلهم الأجيال الحالية والمقبلة للقيام بدور مؤثر في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتعد بداية التخلي عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خطوة ضمن خطوات تبنتها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الجهود العالمية للحد من النفايات واستخدام موارد طبيعية أقل وتقليل انبعاثات الكربون. وتهدف الاستراتيجيات الشاملة، ومنها دبي 2030، إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة. ويتماشى ذلك مع سياسة دولة الإمارات نحو صافي الانبعاثات الصفري في عام 2050، وهي خطة إزالة الكربون من اقتصاد الدولة بالكامل بحلول عام 2050، وبالتالي عدم إنتاج أي غازات مسببة للاحتباس الحراري.

وسوف يكون للمتسوقين دور جوهري في هذه الجهود. وفي تقرير أصدرته برايس ووترهاوس كوبرز حول سلوك المستهلك في مارس الماضي، ذكرت أن 60٪ من المستهلكين في دولة الإمارات يفكرون في الاستدامة عند إجراء أي عملية شراء، بينما قال 53٪ إنهم يشترون منتجات صديقة للبيئة بشكل دائم أو متكرر ؛ أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 42٪. ومع قيام المزيد من الشركات بإدراج بيانات اعتماد الاستدامة الخاصة بهم على مواقعهم الإلكترونية واستخدامها كنقطة بيع، يصبح من الأسهل مكافأة العلامات التجارية والمتاجر التي تبذل الجهد في هذا الصدد.

كما بدأت علامات تجارية متعددة في مجال الأزياء والموضة بالتعريف عن دورها في تحقيق الاستدامة، حتى إنها بادرت باستخدام منتجات البلاستيك المهملة وقوارير المياه في صنع الألياف التي تدخل في تصنيع ملابسها. كما ركزت مفاجآت صيف دبي أيضاً على تقليل استخدام المطبوعات في نقاط البيع بما في ذلك نوافذ العرض، وأيضاً اختبار استخدام شاشات عرض المنتجات ثلاثية الأبعاد (holographic sale signage) بالتعاون مع مجموعة أباريل بمتاجر مختارة في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف ودبي هيلز مول.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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