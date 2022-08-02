«رُوّاد الشارقة» تحقق قفزات تنموية في الربع الثاني من 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في الربع الثاني من العام الحالي قفزات عدة في أدوارها التي تعنى بها من دعم متواصل للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل وفق خططها على تهيئة المناخ التحفيزي لها وتوفير الحوافز التشجيعية للمواطنين وحثهم على دخول مجالات الاستثمار الاقتصادي كافة المتاحة في إمارة الشارقة.

وفي هذا الإطار أكد سلطان عبدالله بن هدّة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الدور المحوري الذي تؤديه دائرة التنمية الاقتصادية من خلال استراتيجيتها وما تتولاه مؤسسة «رُوَّاد» من مهام في توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في إمارة الشارقة وخلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصاد الدولة والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في المجالات كافة.

وأثنى السويدي على ما تقدمه الجهات كافة في إمارة الشارقة من خدمات لتحفيز المناخ الاستثماري وإيلاء المواطن الأهمية من خلال تقديم أوجه الدعم للمشاريع الريادية الوطنية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة - حفظه الله - ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة - رعاه الله - لدعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا سيما الوطنية منها.

اتجاهات إيجابية

أكد حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد»، أن أعمال المؤسسة تتواصل بنجاح لافت في ظل تنوع المشاريع الريادية وحصولها على خدمات المؤسسة.

وأشار إلى أن هذا النجاح أبرز قدرة المؤسسة على خلق فرص إيجابية في منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة بعد أن عززت من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل ما تشهده إمارة الشارقة من تطور في المجالات كافة التي تعكس نمواً في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت المحمود إلى أن تلك المشاريع عكست النظرة التفاؤلية لعودة الحياة الاقتصادية ودوران العجلة التجارية في ظل ما توفره مؤسسة «روّاد» من حوافز وتسهيلات.

وأضاف المحمود إن إجمالي المشاريع المتقدمة لخدمات المؤسسة من استشارة وعضوية وتمويل في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 86 مشروعاً، بينما بلغ إجمالي المشاريع التي تمت الموافقة على تجديد عضويتها للسنة الثانية أو الثالثة 57 مشروعاً إذ تم إعفاؤها من جميع الرسوم الحكومية، فيما تمت الموافقة على تمديد العضوية للسنة الرابعة والخامسة لـ19 مشروعاً.

تمويل مشروع سياحي

وعلى صعيد خدمات التمويل أفاد المحمود بأن لجنة تمويل المشاريع بالمؤسسة وافقت على تمويل مشروع جديد سياحي في الساحل الشرقي لإمارة الشارقة 400 ألف درهم من برنامج تمويل الأصول لدى المؤسسة.

عضوية المؤسسة

واستناداً إلى بيانات التقرير للربع الثاني لأعمال وأنشطة المؤسسة بلغ عدد المشاريع التي حصلت على الموافقة والانتساب إلى عضوية المؤسسة 58 مشروعاً لتدرج في فئات المشاريع بعد استيفائها المعايير والشروط الخاصة بذلك.

وتلاقت تلك المشاريع برؤية المؤسسة في تعزيز فرص التنمية والعمل المتواصل على تمكين الشباب بمختلف المهارات اللازمة ضمن أوليات أعمالها وتسخير السبل كافة للاستثمار في بناء قدراتهم العملية والتطبيقية ومن ثم دعم تلك المشاريع والأفكار الإبداعية والناشئة لتشق طريقها في عالم ريادة الأعمال من خلال الخطط والبرامج والممكنات التي تعزز من فرص تحويلها إلى رخصة ريادية ناجحة ترسخ من قوة الاقتصاد لإمارة الشارقة وتدعم من مكانتها بما يتوافق مع متطلبات بيئة الأعمال في الإمارة.

نشاط الأغذية 44.8%

وتفصيلاً أوضح المحمود مدير مؤسسة «رُوَّاد» أنه من بين المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية 26 مشروعاً في نشاط الأغذية وهو ما يمثل 44.8% وتلتها 6 مشاريع في نشاط مراكز التجميل بواقع 10.3% وحل بعدها 3 مشاريع في نشاط تجارة الملابس الجاهزة بما يمثل 5.2%.

وأشار إلى أن نشاط غسيل السيارات بلغ مشروعين بالإضافة إلى مشاريع أخرى في تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والاستشارات القانونية وبيع الملابس النسائية الجاهزة وتأجير وإدارة الملاعب الرياضية وتجارة الأثاث والمفروشات وتجارة الذهب وتجهيز السيارات بالمواد المقاومة للصدأ وإصلاح كهرباء السيارات.

وأضاف المحمود إن المشاريع الأخرى جاءت في أنشطة تجارية ومجالات خدمية أخرى وذلك بعد أن نجحت المؤسسة في تحفيز وتشجيع أصحاب الأفكار على البدء بتنفيذ مشاريع وأنشطة اقتصادية ورصدت تطلعاتهم حول استحداث وتطوير الخدمات والمبادرات وبدء تنفيذ المشاريع في مختلف الأنشطة المتاحة التي تحقق نجاحاً لأصحابها.

مدينة الشارقة 38 مشروعاً

وقال المحمود: إن الأنشطة توزعت على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة لتتصدر مدينة الشارقة بـ38 مشروعاً وجاءت بعدها كل من مدينة خورفكان ومدينة كلباء بـ9 مشاريع لكل منها في حين بلغ عدد المشاريع في مدينة الذيد مشروعين.

وأضاف إن المشاريع المنضمة إلى العضوية من بداية شهر إبريل إلى نهاية يونيو الماضي، توزعت ما بين القطاعين التجاري والخدمي، إذ بلغ إجمالي عدد المشاريع في القطاع التجاري 36 مشروعاً وتتوزع وفقاً لفئة الجنس إلى 23 مشروعا لفئة الذكور فيما بلغ عدد المشاريع لفئة الإناث 13 مشروعاً، وفي القطاع الخدمي بلغ إجمالي عدد المشاريع 22 مشروعاً وتوزعت ما بين فئتي الذكور والإناث 13 مشروعاً للذكور و6 مشاريع للإناث والمشاريع المشتركة بين الذكور والإناث بلغت 3 مشاريع.

خدمات الدعم للأعضاء

أشار المحمود إلى أن إجمالي عدد الاستشارات المقدمة لرواد ورائدات الأعمال في الربع الثاني من 2022 بلغ 11 استشارة، فيما قام موظفو المؤسسة بإجراء 61 مقابلة مع أصحاب المشاريع المتقدمين لعضوية المؤسسة لتقييم مشاريعهم.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ 8 زيارات ميدانية للمشاريع لأغراض المتابعة الدورية، كما تم إصدار 148 خطاباً لإعفاء المشاريع من رسوم الجهات الحكومية، إضافة إلى التعامل مع 1589 مكالمة واردة وصادرة للرد على استفسارات المتعاملين والأعضاء ومتابعتهم.

93 متدرباً ومتدربة

وأوضح أن إجمالي المشاركين في الدورات التدريبية بلغ 93 متدرباً ومتدربة، وتمثلت بعدد من الموضوعات ذات الصلة بممارسة أعمالهم في إدارة المشاريع الريادية بجانب دورات تدريبية متخصصة مثل دراسة الجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى ورش عمل أخرى.

المبادرات والأنشطة الريادية

وتطرق المحمود إلى ذكر أبرز المبادرات والفعاليات لمؤسسة رواد قائلاً: إن أبرز المبادرات المحققة تمثلت بتنفيذ مبادرة من خير روادنا في نسختها الثالثة في شهر رمضان الفضيل لعام 2022م بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية للإسهام في مشاريع إفطار الصائم وذلك بدعوة أصحاب المشاريع الأعضاء في مجال الأغذية للمشاركة في توفير وجبات إفطار صائم وتوزيعها في عدة مواقع على مستوى إمارة الشارقة لافتاً إلى أنه شارك في هذه المبادرة سبعة من مشاريع أعضاء المؤسسة في قطاع الأغذية، بتوزيع 5,700 وجبة إفطار صائم طوال أيام شهر رمضان الفضيل.

وتطرق المحمود إلى بيان أوجه مشاركة المؤسسة في الفعاليات والأنشطة المنظمة في الجهات الخارجية، إذ شاركت المؤسسة من خلال ترشيح أعضائها المشاريع للمشاركة في معرض رمضان 1020 ومعرض «جواهر الإمارات» بمركز إكسبو الشارقة.

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