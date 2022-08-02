تنمية المجتمع توفر 53 محلاً في جناح «الصنعة - 14» بالقرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

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تواصل وزارة تنمية المجتمع تلقي طلبات التسجيل والمشاركة في جناح «الصنعة - 14» للأسر الإماراتية المنتجة بالقرية العالمية للموسم الجديد 2022/2023، ممن لديهم عضويات في مشروع «الصنعة» بالوزارة ومنتجات توافق المتطلبات والاشتراطات المحددة. حيث من المنتظر أن يتم إغلاق باب تسجيل الأسر في الجناح يوم 30 أغسطس 2022.

ومنذ فتح باب تسجيل الأسر الإماراتية المنتجة في جناح الصنعة للموسم المقبل، في 12 مايو الماضي، بلغ عدد طلبات التسجيل 94 طلباً، فيما سجلت الوزارة حتى اليوم، 2938 أسرة منتجة ملتحقة بمشروع «الصنعة» عموماً.

وأكدت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة ستتيح للأسر الإماراتية المنتجة عرض وبيع منتجاتها المميزة من المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر، في جناح «الصنعة» الذي يتكون من 53 محلاً متنوع الإنتاج، وذلك طوال فترة فتح القرية العالمية أبوابها على مدى 6 أشهر، وفق المواعيد المقررة من قبل إدارة القرية العالمية بدبي.

وأشارت إلى مجموعة ضوابط لمن يعتزم الالتحاق بجناح الصنعة بالقرية العالمية، تشتمل على: (شروط المشاركة، وضوابط المنتج، وضوابط الجناح والمحل التجاري، وضوابط الحضور والانصراف).

وقالت عفراء بوحميد إن الوزارة تمنح الأولوية للمشاركين الجدد من الأسر المنتجة، ولا يوجد مانع لتسجيل المشاركين السابقين اعتماداً على قرار اللجنة، حيث يُسمح للأسر بعرض جميع منتجاتها المميزة، عدا المنتجات الغذائية. ويسمح بالمشاركة لكل أسرة بمحل مستقل.

وتضع الوزارة مجموعة شروط يتوجب على الأسر التي تنوي المشاركة في جناح الصنعة بالقرية العالمية، الالتزام بها، منها: أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وحاصلاً على عضوية مشروع الصنعة، وقد مضى على عضويته سنة ميلادية من تاريخ الانتساب مع وجود بعض الاستثناءات للمشاريع المتميزة. وأن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، ولمن هم دون ذلك سوف يتم تسجيل المحل باسم ولي الأمر مع التعهد الكامل بتحمل المسؤولية. وكذلك أن يكون المشروع من الصناعات والخدمات المشروعة، التي لا تخالف النظام العام. وأن تكون المشاركة بالمنتجات المنزلية المصنوعة يدوياً فقط، وليست منتجات جاهزة يعاد بيعها.

وخلال الموسم الماضي من «الصنعة» بالقرية العالمية، تمكنت وزارة تنمية المجتمع من إنجاز وإتمام الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الاقتصاد وبعض الجهات الحكومية المحلية ذات الصلة، بما يحقق سرعة إجراء المعاملات والمتطلبات، وتعزيز حصول الأسر الإماراتية المنتجة على أفضل وأسهل الخدمات، لتحقيق أهدافها التجارية والاقتصادية.

وبإمكان الراغبين بالتسجيل في جناح «الصنعة - 14» الذي سينطلق تزامناً مع افتتاح القرية العالمية لموسم 2022/2023، التقديم إلكترونياً، ومواصلة الإجراءات الواجبة لاستيفاء متطلبات المشاركة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة: www.mocd.gov.ae.

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