«اقتصادية أبوظبي» تطلع على مستجدات تكنولوجيا التصنيع في «ايدج»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعزيز التعاون المشترك مع «ايدج» - مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع ومجالات أخرى - بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واطلع الوفد خلال زيارته لـ«ايدج»، على مستجدات التكنولوجيا والتصنيع التي تتمتع بها ايدج ومرافقها التصنيعية في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي.

والتقى الوفد الذي ترأسه راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة وضم سامح عبدالله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية وعدداً من مسؤولي الدائرة - مع تريس الكتبي، رئيس خدمات دعم الأعمال في ايدج، والدكتور أحمد النايلي، مستشار - مكتب العضو المنتدب في ايدج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز