16 % نمو الرخص الجديدة في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن نتائج حركة الأعمال للنصف الأول من العام الجاري 2022، حيث ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 2637 رخصة بنمو 16% مقارنة بـ2271 رخصة في النصف الأول لعام 2021، ما يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد جائحة كورونا والنمو والثقة في قطاع الأعمال بإمارة عجمان.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، المدير العام بالندب لدائرة التنمية الاقتصادية: «يعكس المشهد الاقتصادي الجهود المبذولة لجذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، كذلك تعزيز الاقتصاد ودعم المستثمرين وتمكين الإمارة من مواصلة النمو في مختلف القطاعات».

وأضاف: «تُسهم الخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ولدينا منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قمنا بوضعها لتمكين المستثمرين وروّاد الأعمال من الاستفادة منها وتحقيق الازدهار».

وحسب تقرير حركة الأعمال للنصف الأول لعام 2022، بلغ عدد الرخص المهنية الجديدة 1,479 رخصة، بنسبة نمو 12% مقارنة بـ1,319 رخصة مهنية خلال النصف الأول لعام2021، كما بلغ عدد الرخص التجارية 1,051 رخصة بنمو 21% مقارنة بـ866 رخصة في النصف الأول من العام الماضي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 83 رخصة بنمو 51% مقارنة مع 55 رخصة في النصف الأول لعام 2021.

وجاء توزيع الرخص حسب المنطقة خلال النصف الأول 2022، منطقة عجمان 91%، ومنطقة مصفوت 5%، ومنطقة المنامة 2%، حيث تركزت الرخص للنصف الأول لعام 2022 في أعلى 5 مناطق في إمارة عجمان وهي عجمان الصناعية 2، عجمان الصناعية 1، الجرف الصناعية 1، النخيل 1، الراشدية 3.

وتنوعت الأنشطة الأكثر إصداراً للرخص الجديدة خلال الفترة ذاتها ما بين رخص المطاعم، ورخص تفصيل الملابس، إضافةً إلى رخص المباني والاستيراد.

وتم استحداث 5 أنشطة اقتصادية وهي إدارة مخاطر التركات، خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، خدمات ضمان الجودة المتخصصة للألعاب، خدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، استوديو ألعاب.

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