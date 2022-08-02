«أمريكانا» تضيف «اتش اس بي سي» إلى مستشاري الإدراج المزدوج

المصدر: دبي - سيد صالح

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أضافت مجموعة «أمريكانا» التي تمتلك عدة امتيازات لسلاسل مطاعم عالمية للوجبات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنك «اتش اس بي سي» إلى مجموعة البنوك التي تقدم خدمات استشارية لها بشأن الإدراج المزدوج المحتمل لأسهمها، والمتوقع إجراؤه خلال العام الجاري، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن مجموعة «أمريكانا» قد عينت بنك «اتش اس بي سي» كي يتولى مهمة مدير الاكتتاب العام الأولي في أسهمها، والمتوقع أن يرفع قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.

وأضافت «رويترز» نقلاً عن أحد المصادر المطلعة أنه من الممكن أن تضيف مجموعة «أمريكانا» في وقتٍ لاحق بنوكاً أخرى لأداء مهمة مدير الاكتتاب.

ومن الجدير بالذكر أن «أمريكانا» قد أعلنت في وقتٍ سابق من العام الجاري عن احتمال طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي خلال العام الجاري في كلٍ من الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وكانت «رويترز» قد أفادت في أبريل الماضي أن «أمريكانا» قد اختارت بنوك «جولدمان ساكس»، «مورغان ستانلي»، «بنك أبوظبي الأول»، و«البنك الأهلي السعودي» كمنسقين عالميين مشتركين لصفقة الإدراج المحتملة. كما أفادت الوكالة في أبريل أيضاً أن بنك «روتشيلد أند كو» الأمريكي هو الذي يضطلع بهمة المستشار المالي للصفقة.

وتشغل «أمريكانا» 1800 مطعم في المنطقة، وتشمل حافظة امتيازاتها من سلاسل المطاعم العالمية للوجبات السريعة «كيه إف سي»، «بيتزا هت»، «هارديز»، «كريسبي كريم» وغيرها.

وتعود ملكية «أمريكانا» بصفة مشتركة إلى «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي وائتلاف شركات استثمارية يقوده رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار العقارية» في دبي.

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