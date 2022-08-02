"سيتي إيه. إم.": دبي تتصدّر موجة بحث البريطانيين عن وظائف بالخارج

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت صحيفة «سيتي إيه. إم.» اليومية البريطانية ارتفاعاً هائلاً بنسبة 56% في عدد البريطانيين الباحثين عن وظائف بالخارج على مدار الــ 12 شهراً الماضية، وذلك بحسب بيانات صادرها عن موقع «إنيورك إنيوير» الشبكي المتخصص في التوظيف.

وأفادت الصحيفة بأن دبي نالت المركز الأول في خيارات البريطانيين الباحثين عن وظائف بالخارج، وأضافت أن عدد البريطانيين الباحثين عن وظائف بدبي قد ارتفع على مدار الــ 12 شهراً الماضية بنسبة 83%.

وبحسب تصريحات أدلى بها متحدث رسمي باسم الموقع للصحيفة: «ثمة نمو هائل في بحث البريطانيين عن وظائف في دبي. ويعزى السبب الأول وراء ذلك إلى كون دبي لا تفرض ضرائب على الدخل أو الأجور. وتشير البيانات إلى أن البريطانيين يرغبون بالاستفادة من هذه الميزة الذي تتيحها دبي».

وأفادت الصحيفة بأن كندا، اسبانيا وأستراليا جاءت في المراكز من الثاني إلى الرابع، على التوالي، في قائمة أكثر الوجهات التي يبحث البريطانيون عن وظائف بها.

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