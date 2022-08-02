20.5 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 7 أشهر

المصدر: (دبي - وام)

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 20 ألفاً و552 حساباً جديداً للمستثمرين خلال أول 7 أشهر من العام وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً 287% خلال السبعة أشهر الأولى مقابل 5306 حسابات جديدة في الفترة نفسها من العام 2021. وأضافت الشركات 2349 حساباً جديداً في يوليو الماضي 2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير.

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