الإمارات سابع أغنى دول العالم في زمن الجائحة

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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احتفظت الإمارات بلقب سابع أغنى دولة في العالم لعام 2022، بحسب التصنيف، الذي نشرته، أمس، «غلوبال فاينينس».

وذكرت المجلة البريطانية في التقرير المُرفق بنتائج التصنيف أن الإمارات احتفظت بنفس مركزها، الذي نالته في نسخة العام الماضي من التصنيف، موضحة أن كون الإمارات احتفظت بنفس مركزها في خضم الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19» وما خلفته من تداعيات اقتصادية قاسية، ما يعكس مدى مرونة اقتصادها.

واستندت «غلوبال فاينينس» في تصنيفها إلى نصيب الفرد الواحد في كل دولة من ناتجها المحلي الإجمالي، وبلغ في الإمارات في مطلع العام الجاري 78255 دولاراً.

وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة، التي جاءت في المركز التاسع، حيث بلغ نصيب الفرد الواحد فيها من ناتجها المحلي الإجمالي 76027 دولاراً، كما تفوقت على كندا، أستراليا، نيوزيلندا، والدول الاسكندنافية الخمس، وهي السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا، وآيسلندا.

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