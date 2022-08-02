«الاقتصاد»: «KRUSH Brands» تنضم لمبادرة الجيل التالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام واحدة من أولى الشركات لمبادرة «الجيل التالي» من الاستثمارات الأجنبية وهي «KRUSH Brands» المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية، وذلك بعد مرور 3 أسابيع من إطلاق الوزارة لهذه المبادرة العالمية بالشراكة مع 7 شركاء استراتيجيين، والذين يمثلون أهم المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات. وسوف تنقل الشركة مقرها العالمي إلى الإمارات، وتهدف لمضاعفة نموها ثلاث مرات من خلال خلق 700 وظيفة في غضون عامين، وستنقل ذراعها التكنولوجية من أوروبا إلى الإمارات.

اقتصاد المعرفة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تأتي مبادرة «الجيل التالي» دعماً لرؤية الإمارات بتعزيز جاذبية الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يرسخ جهود الدولة في بناء نموذج اقتصادي ناجح قائم على الابتكار والمعرفة، حيث تواصل وزارة الاقتصاد العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عبر هذه المبادرة على جذب شركات جديدة لأسواق الإمارات ودعم منظومة الأعمال والمشاريع في قطاعات المستقبل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، وبما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد عالمي للاستثمار».

وأضاف معاليه: «نشهد اليوم خطوة جديدة في مبادرة «الجيل التالي» بانضمام «KRUSH Brands»، والتي ترى أن الإمارات المكان المناسب للنمو المستدام والتوسع في أعمال الشركات الممكنة رقمياً، حيث إن الدولة حريصة على توفير كافة سبل الدعم اللازم لجعل تأسيس الأعمال الرقمية في الإمارات أكثر سهولة وفاعلية. ونتطلع خلال الفترة المقبلة للإعلان عن انضمام المزيد من الشركات وأصحاب المصلحة».

حوافز للشركات

وتقدم مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العديد من الحوافز للشركات الرقمية، مثل تسريع عمليات تأسيس الأعمال، وتسهيل الاستعداد المصرفي، وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرة وتوفير خيارات جذابة من العقارات التجارية والسكنية. وتعد المبادرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة استكمالاً للمخططات الحكومية الموازية مثل البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يقدم تأشيرات ذهبية لـ 100 ألف مبرمج.

وقال إيان أوهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KRUSH Brands: «هذا مكسب مؤكد بالنسبة لنا ويمنحنا فرصة مهمة لبناء شركتنا التكنولوجية في اقتصاد رقمي عالمي المستوى، هنا في دولة الإمارات. ويعد هذا معلماً بارزاً في تطور شركة KRUSH Brands حيث نركز على تسريع تقنياتنا الخاصة وعلاماتنا التجارية وعملياتنا وقدراتنا اللوجستية النهائية للتوسع مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات وفي المنطقة. ونحن فخورون بكوننا أحد الأعضاء المؤسسين لبرنامج مبادرة «الجيل التالي» من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي للإمارات».

تمكين

سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركاء الاستراتيجيين لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل القريب. ومع انضمام المزيد من الشركات وأصحاب المصلحة، ستعمل المبادرة على تعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي لدولة الإمارات، وتساعد على تمكين دولة الإمارات في الأعوام الخمسين المقبلة.

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