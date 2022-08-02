4.9 مليارات درهم أرباح «&e» النصفية بنمو 2.5 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت &e (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات» نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة 26.3 مليار درهم وبلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.9 مليارات درهم، بزيادة سنوية 2.5% ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات 3.8%، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 13.4 مليار درهم، وارتفعت 4.1% وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 51 %، واعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول بقيمة 40 فلساً للسهم.

وارتفعت قاعدة المشتركين في الإمارات بالنصف الأول إلى 13.3 مليون مشترك بزيادة 10 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي &e إلى 160 مليون مشترك بزيادة 2.5 %.

وأعلنت المجموعة خلال الفترة استحواذها على ما يقارب من 2,766 مليون سهم في Vodafone Group Plc المعروفة باسم (Vodafone)، بما يمثل 9.8 % من رأسمال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة)، والاستحواذ بالكامل على elGrocer، تحت مظلة تطبيق «بسمات»، وهي أول شركة اتصالات في المنطقة تطلق مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بما يعزز تكنولوجيا البلوك تشين، كما أعلنت عن جاهزية مركز البيانات الذكي SmartHub ليكون مركز الاتصالات المستقبلي في المنطقة.

وأتمت الشراكة مع G42 لتأسيس أكبر مزود لمراكز البيانات في الإمارات والشرق الأوسط تحت مظلة «خزنة داتا سنترز» لدعم نظام الخدمات الرقمية.

ودخلت في مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت»، لتعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي.

ووقعت مذكرة تفاهم خاصة بشبكة النفاذ الراديوي (OpenRAN) بالشراكة مع مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط لإطلاق أول مختبر إقليمي وبالتعاون مع برنامج Telecom Infra Project و«إنتل». والشراكة مع «ميتا» لتعزيز الابتكار، ولرقمنة خدمات المشتركين، ولتعزيز تجارب الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والتجارة الإلكترونية من خلال خططها للتحول الرقمي والشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية و«ترند مايكرو» لإطلاق مبادرة «العين السيبرانية» لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في أبوظبي.

الآفاق المستقبلية

منذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري عالمي حافظت &e على أدائها الجيد، مع إحرازها تقدماً ملحوظاً من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى خلق المزيد من القيمة للعملاء والشركات والمجتمعات التي نخدمها.

وقال معالي جاسم محمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة &e: «يُظهر أداء النصف الأول جهودنا المستمرة وعملنا الدؤوب على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي والالتزام الثابت تجاه المجتمعات التي نخدمها، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين. إن أداءنا المالي يؤكد ريادة &e ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات المختلفة والارتقاء بكل الفرص لتحقيق خططنا الطموحة التي بدأناها في مطلع هذا العام، لقد رسمنا خارطة طريق واضحة قوامها تعزيز الاستثمار في الابتكار عبر رحلة تحول رقمي شاملة تهدف لخدمة وتمكين المجتمعات».

واختتم رئيس مجلس إدارة &e : «أود أن أشكر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على رؤيتها الملهمة ودعمها المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أقدر جهود فريق إدارة الشركة الذي نجح في تجسيد الرؤية الرقمية من خلال توظيف قدراتنا التقنية والرقمية لقيادة التحول الرقمي للحكومات والشركات والمستهلكين وتقديم حلول كاملة وشاملة، وكل الشكر لعملائنا ومساهمينا المخلصين على دعمهم الراسخ لنا وبما يحفزنا على المساهمة في تحقيق معايير عالمية جديدة ونجاحات مستمرة ودائمة».

مرحلة جديدة

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: «تشكل النتائج المالية للنصف الأول دليلاً ملموساً على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة مرحلة جديدة من مسيرتها، في إطار تحولها لتصبح تكتلاً تكنولوجياً واستثمارياً عالمياً وتتويجاً لجهودها في تمكين النمو وتعزيزه وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام الثابت بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية لتمكين المستقبل الرقمي ودفع عجلة الابتكار».

وأضاف دويدار: «حققت المجموعة أداءً جيداً على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضغوط أسعار الصرف، وسنعمل جاهدين للحفاظ على هذا الأداء والتعامل مع هذه التحديات كفرص للتركيز والاستثمار على المدى الطويل، وبينما نواكب المشهد الاقتصادي العالمي الجديد، سنركز على هدفنا المتمثل في إنشاء ونشر حلول مبتكرة تؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس.

وستواصل مجموعة &e استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء، لتلبية احتياجات أنماط حياتهم الجديدة والمتطلبات الناشئة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، لقد كانت أعمال قطاع الاتصالات بمثابة محرك النمو وركيزة التحول إلى شركة تكنولوجية رائدة، وقد ساعد ذلك في ترسيخ مكانتنا عبر انتشارنا الجغرافي، فضلاً عن تنمية الفرص الاستثمارية المجزية وعمليات الاستحواذ المدروسة بعناية.

ومن خلال مسار التحول الرقمي المتسارع في &e، نسعى إلى تمكين عملائنا رقمياً، والنمو في التكنولوجيا المالية، وتقديم حلول رقمية شاملة والوصول بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة، واستكشاف فرص استثمار مميزة. وعلى سبيل المثال: جاء استثمارنا في فودافون ليحقق طموحات جديدة وقيمة مضافة، ويفتح أبواباً أخرى للتعاون وتسريع تبني تقنيات الجيل التالي. إننا على ثقة بأن الإنجازات التي حققناها خلال النصف الأول ومن خلال ركائز أعمالنا الرئيسة، ستزيد من قدرتنا على إنشاء نموذج أعمال يجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل ويحتفي بماضينا ويمكننا من اغتنام الفرص التقنية القادمة.

علامات جديدة

أطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة &e في فبراير 2022 لتسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة وتدار أعمال الاتصالات في المجموعة من اتصالات الإمارات التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات منe&» في الإمارات ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية «&e الدولية» ما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في القطاع وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة للعملاء وتأتي «&e الحياة»، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية ملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء.

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