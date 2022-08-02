انطلاق إنشاءات 63 مشروعاً عقارياً بـ 15 مليار درهم في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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انطلقت الأعمال الإنشائية لـ 63 مشروعاً عقارياً في دبي خلال النصف الأول تصل قيمتها إلى 15 مليار درهم بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأملاك والأراضي في دبي.

وتم خلال الفترة نفسها اكتمال أعمال البناء في 45 مشروعاً تتضمن 32590 وحدة سكنية تشمل 28435 شقة و4155 فيلا بقيمة 8.5 مليارات درهم، ويتم احتساب أعمال بناء المجمعات والأحياء الواقعة في ذات مشروع التطوير الرئيسي كمشاريع مستقلة في البيانات.

وتضم المشاريع التي بدأت أعمال إنشائها منذ بداية العام حتى 30 يونيو الماضي 20256 وحدة عقارية تشمل 12362 شقة سكنية و7894 فيلا.

واستحوذت منطقة الحبية الخامسة على النسبة الأكبر من المشاريع، حيث سجلت انطلاق البناء في 8 مشاريع تليها وادي الصفا 5 بـ 7 مشاريع فيما سجلت البرشاء جنوب الرابعة والخليج التجاري والمركاض بدء إنشاءات 5 مشاريع في كل منها.

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