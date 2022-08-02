الغيص: دعم إماراتي لإمدادات الطاقة عالمياً

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد هيثم الغيص، الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن الإمارات تمتلك دوراً رئيساً ومهماً ومحورياً في تأمين إمدادات النفط حول العالم، باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط حول العالم، وبوجود التوجهات المستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية.

وقال الغيص - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالتزامن مع بدء مهامه رسمياً أمس: «أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لموقف دولة الإمارات ودعمها وتأييدها لترشيحي لمنصب الأمين العام لـ «أوبك».

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