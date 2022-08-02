193 مليون درهم إيرادات عقارات رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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سجلت شركة رأس الخيمة العقارية 193.99مليون درهم إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الأصول 6.23 مليارات درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 6.2 مليارات درهم في الربع الأول.

وفي الفترة الماضية، تم افتتاح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب أبوابه، وتركز المجموعة حالياً جهودها على إنشاء مشروع ضيافة آخر ضمن محفظتها، وهو فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب، ومن المقرر أن يفتتح في 2023.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية:نسعى جاهدين لمواصلة تطوير المشاريع السكنية والفندقية ذات المستوى العالمي، والتي تلبي احتياجات السكان المحليين في الإمارات.

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