«المشرق» يطلق منصة للخدمات ذات القيمة المضافة للأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك المشرق عن إطلاق منصة خاصة بالخدمات غير المصرفية للأعمال تحت اسم «الخدمات ذات القيمة المضافة للأعمال»، والتي تعبر عن التزام البنك بتمكين الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أعمالها بشكل أفضل.

وتوفر المنصة الجديدة للشركات قدرة الوصول إلى مجموعة مختارة من شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات الناشئة والشركات الكبرى التي تقدم مجموعة من العروض والمنتجات والخصومات الفريدة من نوعها لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال وعملاء منصة «NEOBiz»، للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال.

وقال توماس باكسينديل، رئيس منظومة الخدمات المصرفية للشركات في بنك المشرق: نحن ندرك جيداً بأن ريادة الأعمال هي حجر الأساس في بناء اقتصاد مستدام هادف، ولهذا لطالما كان المشرق في طليعة جهود تعزيز ريادة الأعمال في المنطقة. ونحن سعداء للغاية بأن نكون أول بنك يتعاون مع شركات ناشئة وشركات تكنولوجية مالية لتزويد عملاء خدماتنا المصرفية للأعمال بإمكانية الوصول إلى الخدمات المهمة التي توفرها هذه الشركات.

في سياق متصل، قال راجيف تشاليسجاونكار، رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة «NEOBiz» في البنك: نهدف من خلال هذه الشراكات إلى توفير متجر شامل يقدم كل ما تحتاجه الشركات لتعزيز أعمالها بخدمات ذات قيمة مضافة. ويتماشى هذا التوجه مع المهمة التي أخذناها على عاتقنا والمتمثلة في بناء مستقبل الخدمات المالية لتوفير أعلى مستويات الراحة والابتكار والموثوقية.

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