صعود قوي للأسهم.. والسيولة 1.5 مليار

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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صعدت أسواق الأسهم المحلية، أمس، للجلسة الثانية على التوالي في تداولات بداية الأسبوع بدعم ارتفاع أسهم قيادية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.2% بدعم صعود جميع القطاعات ما عدا الخدمات والاتصالات والسلع، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3% ليغلق عند 9774 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار في أبوظبي، و261 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 360 مليون سهم، موزعة بواقع 177 مليون سهم في دبي و183 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 14679 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.2% ليغلق عند 3377 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 1% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 12% واستقر «إعمار للتطوير» دون تغير يذكر. و«ديار» 4.6% و«إعمار العقارية» 0.5%.

وصعد قطاع البنوك 1.4% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2% و«دبي الإسلامي» 0.8%، وارتفع قطاع الاستثمار 1% مع صعود «سوق دبي المالي» 2.3% و«شعاع كابيتال» 1.2% و«دبي للاستثمار» 0.4%.

كما صعد قطاع النقل 2.7% بارتفاع «العربية للطيران» 4.5%، بينما صعد «الخليج للملاحة» 2.7%، بينما نزل «أرامكس» 0.8%، وصعدت أسهم قطاعي التأمين 0.5 % والمرافق العامة 0.8%، بينما تراجعت أسهم الاتصالات 0.5% والسلع 2.6% والخدمات 0.6 %. وارتفع «ديوا» 0.8% و«تيكوم» 2%، بينما تراجع «تعاونية الاتحاد» 1.2%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 65 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 31 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 29 مليون درهم، فيما كان سهم «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.7%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3% ليغلق عند 9774 نقطة، وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 0.2% و«رأس الخيمة العقارية» 3%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 0.1%، بينما تراجع «العالمية القابضة» 2.3%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.4%، وصعد «بروج» 1.4%، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للحفر» 2%، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 1% و«دانة للغاز» 0.1%. وفي قطاع الاتصالات صعد «اتصالات» 1.8%، واستقر«ياه سات» دون تغير يذكر.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 319 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 178 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً 118 مليون درهم، فيما كان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.8%.

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