«بلومبرغ»: «مبادلة كابيتال» تعرض شراء حصة مسيطرة في «برجر كينج» البرازيل

المصدر: دبي - سيد صالح

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تقدمت شركة «إم سي برازيل أف أند بي»، وهي وحدة برازيلية مملوكة بالكامل لشركة «مبادلة كابيتال»، بعرض لشراء حصة تبلغ نسبتها 45.15% في سلسلة مطاعم «زامب»، وهو الاسم الحالي لفروع سلسلة مطاعم «برجر كينج» الأمريكية الشهيرة للوجبات السريعة في البرازيل.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن ملفات مودعة لدى الجهات المعنية بتنظيم الأوراق المالية بالبرازيل، ففي حالة الموافقة على عرض الشراء، ستصبح الوحدة التابعة لشركة «مبادلة كابيتال» حائزة لحصة مسيطرة في «زامب»، حيث ستبلغ حصتها الإجمالية آنذاك في «زامب» 50.10%.

وأفادت «بلومبرغ» بأن العرض الذي تقدمت به الوحدة المملوكة لشركة «مبادلة كابيتال» يتضمن تسعير سهم «زامب» مقابل 7.55 ريالات برازيلية.

وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان أصدره مجلس إدارة «زامب» أن المجلس يجري في الوقت الراهن تقييماً مع مستشاري الشركة لبنود وشروط عرض الشراء، وتأثيرات العرض، وسيفصح للسوق عن رأي مسبق بشأن العرض في غضون 15 يوماً من الآن.

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