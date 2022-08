«أسبوع مطاعم دبي» يعود مع مهرجان مفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

يعود أسبوع مطاعم دبي ليقدم فرصة لجميع المقيمين والزوار في دبي لتذوق أفضل ما تقدمه المدينة خلال الموسم الخامس والعشرين من مفاجآت صيف دبي ابتداءً من 12 وحتى 28 أغسطس. ويجتمع 50 مطعماً فاخراً تحت مظلة أسبوع مطاعم دبي ليقدم كلّ منها قائمة طعام متميزة والعديد من تجارب المأكولات الفريدة للعائلة والأصدقاء.

ويقدم كل مطعم مشارك إفطاراً مقابل 69 درهماً، وغداء مؤلفاً من طبقين مقابل 95 درهماً، وعشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً، بالإضافة إلى قوائم طعام للأطفال تبدأ من 25 درهماً، شاملة زجاجة مياه مع الغداء والعشاء. ويعود أسبوع مطاعم دبي في دورته الثانية بالتعاون مع OpenTable الشريك الرسمي للحجوزات لهذا العام.

مطاعم نجمة ميشلان

تشارك العديد من المطاعم المدرجة في دليل ميشلان الأول لدبي، والذي تم إطلاقه في يونيو، في أسبوع مطاعم دبي. ومن ضمنها مطعمان تم إدراجهما في فئة Bib Gourmand نظراً لشهرتهما وتميزهما، تحت إشراف طهاة حائزين جوائز ميشلان؛ وهما المطعم الفرنسي Brasserie Boulud في فندق سوفيتل ذا أوبليسك دبي، بإشراف دانيال بولود، المعروف بمطعمه Daniel في نيويورك والحائز نجمتي ميشلان، في حين أن Indya by Vineet في منتجع وسبا لي رويال ميريديان بيتش بإشراف فينيت باتيا، أول طاهٍ هندي يتوج بنجمة ميشلان في مطعمه Rasoi في لندن.

ومن المطبخ الإيطالي، يشارك مطعم Fi’ila صاحب الإطلالة الخلابة من الطابق 70 في إس إل إس دبي هوتيل اند ريزيدنس في الخليج التجاري؛ ومنه إلى Goldfish، مطعم السوشي الياباني في غاليريا مول؛ وReif Japanese Kushiyaki في دار الوصل مول، وجميعها في دليل Bib Gourmand. وهناك مطعم Lowe في مبنى كوا كانفاس KOA Canvas، الذي يخدم منطقة البراري، والمعروف بتبنيه مفهوم الاستدامة، ما أكسبه مكاناً ضمن فئة نجمة ميشلان الخضراء.

المطبخ الشرق أوسطي

لعشاق المأكولات الشرق أوسطية، يعد أسبوع مطاعم دبي فرصة رائعة لهم للاستمتاع بهذه النكهات المميزة في عدد من أفخم المطاعم ومنها مطعم النافورة في جميرا القصر، المعروف بأطباقه اللبنانية الشهيرة، وكذلك مطعم بشرى من بودا بار في فندق جروفينور هاوس دبي، الذي يقدم المزيد من الأطباق الشرق أوسطية. وسكة كافيه في سيتي ووك الذي يقدم أطباقاً عربية بلمسات هندية وإيرانية.

المطبخ الأوروبي

تشمل المطاعم المشاركة ضمن المطبخ الفرنسي الرائع كلاً من مطعم Bistro des Arts المطل على مياه مرسى دبي والذي يتميز بتنوع أطباقه، وهناك أيضاً مطعم Publique في سوق مدينة جميرا، بتصميمه المماثل للوجهات السياحية في جبال الألب. ولمن يهوى المطبخ الإيطالي، فعليه التوجه إلى مطعم Isola Ristorante دبي في نادي جزر جميرا، أو Vero في فندق هيلتون دبي ذا ووك، أو إلى Solo في رافلز دبي.

هذا بالإضافة إلى مطعم Mondoux في الشاطئ، جي بي آر وSkafos في كانوبي باي هيلتون دبي السيف بجوار خور دبي، بالإضافة إلى Maison Mathis في المرابع العربية، الذي يقدم لائحة متنوعة تشمل البيتزا المخبوزة على الحطب والعديد من النكهات الأوروبية الشهية. ويعتبر El Sur في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي مكاناً مثالياً لعشاق المطبخ الإسباني. وللاستمتاع بنكهات تميل أكثر إلى العالمية، عليكم التوجه إلى مطعم هيل هاوس براسيري في نادي دبي هيلز للجولف. دبي.

المطبخ الآسيوي

يتخلل أسبوع مطاعم دبي الكثير من نكهات الشرق الأقصى ضمن قوائم طعام مقدمة من أشهر المطاعم مثل مطعم LOA في والدورف أستوريا دبى بالم جميرا الذي يقدم قائمة طعام آسيوية متنوعة، أما في ما يخص الطعام التايلاندي، فيقدم كل من The Mango Tree في هلتون دبي ذا ووك وThai Kitchen في بارك حياة دبي وPai Thai في جميرا تشكيلات شهية تناسب كل الأذواق.

ويقدم مطعم Lah-Lah في زعبيل هاوس ذا غرينز أطيب المأكولات الآسيوية، ويشارك The Noodle House في سوق مدينة جميرا أيضاً بفعاليات أسبوع مطاعم دبي. وبالمثل، فإن مطعم Sui Mui في ﻣﻨﺘﺠﻊ ويستن دبي الميناء السياحي يركز على المأكولات الصينية واليابانية والآسيوية، في حين يقدم Taiko في فندق سوفيتيل دبي مفهومه الخاص للمطبخ الآسيوي المعاصر.

النكهات الحارة

ولعشاق التوابل الحارة فهي حاضرة بقوة خلال أسبوع مطاعم دبي. لتقدم الخيارات المتنوعة في كل من مقهى Farzi Café في سيتي ووك ومول الإمارات الذي يتميز بمطبخه الهندي العصري، وVarq في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، النخلة دبي، الذي يتميز بأطباقه الهندية المعاصرة.

ويقدم مطعم Maya في منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش دبي، تجربة فاخرة للاستمتاع بأشهى المأكولات، كما يقدم مطعم La Tablita في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس أطباقه الكلاسيكية الفريدة ضمن أجوائه الرائعة. ويقدم مطعم Cartagena في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، الخليج التجاري، نكهات أمريكا اللاتينية الأصيلة، ولتجربة غير تقليدية ضمن أجواء الأمازون يمكنكم تجربة النكهات الغنية المعدة على طريقة مطعم Mama Zonia في الرصيف 7 في مرسى دبي. وبامكانكم أيضاً الاستمتاع بما يقدمه مطعم كوبالا المكسيكي في مركز دبي المالي العالمي الذي يجلب المذاق الحقيقي للمكسيك للرواد.

الجاستروبوب

جلسات وأجواء عائلية ممتعة لتجربة طعام فريدة من نوعها. The Dhow and Anchor في جميرا بيتش هوتيل؛ The Duck Hook في نادي دبي هيلز للجولف. دبي؛ Roaring Rabbit في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي؛ وThe Nine في فندق سوفيتل دبي ذا أوبليسك، وجميعها يقدم المذاقات المتنوعة والفريدة للمطبخ البريطاني الكلاسيكي. ويقدم Geales في منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش دبي البرغر وشرائح اللحم فضلاً عن الخيارات المتنوعة لأطباق الأسماك الطازجة. كما يقدم وير هاوس Warehouse في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي بالقرب من مطار دبي الذي يشتهر بالمأكولات البحرية اللذيذة وشرائح اللحم والإطلالات الرائعة.

ويقدم مطعم Weslodge Saloon بفرعيه في كل من سيتي ووك، وفي الطابق 68 من فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز الخليج التجاري، أطباقه المميزة والموقعة بلمسة أمريكية أنيقة، كما يمكن الاستمتاع بكل ما يقدمه مقهى Belgian Beer بأفرعه في سوق مدينة جميرا، وفي جراند ميلينيوم دبي في البرشاء، وكراون بلازا دبي فستيفال سيتي. ويشارك Wavehouse في أتلانتس دبي أيضاً، بإتاحة صالة البولينغ، وتجربة ركوب الأمواج، وغيرها من الألعاب لرواد المطعم.

تجارب مختلفة

ويقدم أسبوع مطاعم دبي العديد من التجارب الحصرية. حيث يقدم مطعم 21 Grams المطعم البلقاني الوحيد في دبي بموقعه في مايان مول أطباقه الفريدة للذواقة والباحثين عن تجربة مختلفة، كما يمكن تجربة مطعم AMG Kaffeehaus في سيتي ووك حيث الديكور المستوحى من سيارات مرسيدس. وللحصول على وجبة خفيفة مستوحاة من الأفلام في Theatre Café في دور سينما فوكس مول الإمارات، أو North 28 بالقرب من سكي دبي، حيث قائمة أطباق عالمية وإطلالات حصرية.

وهناك أكثر من بوفيه في Palm Kitchen في تاج إكزوتيكا النخلة دبي، بينما يشتهر Social Company في زعبيل هاوس ذا غرينز، و Bounty في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي بخيارات الطعام الصحي والأطباق النباتية والخالية من الغلوتين.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى مفاجآت صيف دبي دعماً من الراعي الرئيس بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبدالواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

