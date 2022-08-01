4.9 مليار درهم أرباح صافية موحدة لمجموعة e& خلال النصف الأول من العام 2022 وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2.5%

المصدر: البيان

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أعلنت e& (المعروفة سابقًا باسم "مجموعة اتصالات") اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2022.

أبرز النتائج المالية خلال النصف الأول من العام 2022

النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغيير الإيرادات 26.3 مليار درهم 26.4 مليار درهم -0.4 %* صافي الأرباح 4.9 مليار درهم 4.7 مليار درهم +2.5 % الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 13.4 مليار درهم 13.4 مليار درهم +0.3 %* العائد لكل سهم 0.56 درهم 0.55 درهم +2.5 % إجمالي عدد مشتركي المجموعة 160 مليون 156 مليون +2.5 %

*وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 3.8 % كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنوياً بنسبة 4.1 %

أبرز النتائج المالية والتطورات خلال النصف الأول من عام 2022:

e& :

اعتماد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول من العام 2022 بقيمة 40 فلسا للسهم الواحد.

الاستحواذ على ما يقارب من 2,766 مليون سهم في Vodafone Group Plc المعروفة باسم ( Vodafone )، بما يمثل 9.8٪ من رأس المال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة).

مليون سهم في المعروفة باسم ( )، بما يمثل 9.8٪ من رأس المال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة). الاستحواذ بالكامل على elGrocer ، تحت مظلة تطبيق "بسمات" .

، تحت مظلة تطبيق "بسمات" . أول شركة اتصالات في المنطقة تطلق مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs ) بما يعزز تكنولوجيا البلوك تشين.

) بما يعزز تكنولوجيا البلوك تشين. الإعلان عن جاهزية مركز البيانات الذكي SmartHub ليكون مركز الاتصالات المستقبلي في المنطقة.

ليكون مركز الاتصالات المستقبلي في المنطقة. إتمام الشراكة مع G42 لتأسيس أكبر مزود لمراكز البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط تحت مظلة شركة “خزنة داتا سنترز ” لدعم نظام الخدمات الرقميه.

لتأسيس أكبر مزود لمراكز البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط تحت مظلة شركة “خزنة داتا سنترز لدعم نظام الخدمات الرقميه. الدخول في مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية مع "مايكروسوفت"، لتعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي.

توقيع مذكرة تفاهم خاصة بشبكة النفاذ الراديوي ( OpenRAN ) بالشراكة مع مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط لإطلاق أول مختبر إقليمي وبالتعاون مع برنامج Telecom Infra Project وشركة "إنتل".

) بالشراكة مع مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط لإطلاق أول مختبر إقليمي وبالتعاون مع برنامج وشركة "إنتل". الشراكة مع "ميتا" لتعزيز الابتكار، ولرقمنة خدمات المشتركين، ولتعزيز تجارب الواقع المعزز ( AR )، والواقع الافتراضي ( VR )، والتجارة الإلكترونية من خلال خططها للتحول الرقمي.

)، والواقع الافتراضي ( )، والتجارة الإلكترونية من خلال خططها للتحول الرقمي. الشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية و"ترند مايكرو" لإطلاق مبادرة "العين السيبرانية" لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

اتصالات الإمارات، من e& :

الإعلان عن هويتها المؤسسية تحت العلامة التجارية المحدثة انسجاماً مع العلامة التجارية الجديدة للمجموعة التي أطلقت مؤخراً.

إطلاق تطبيق «GoChat Messenger» المتكامل والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجاناً.

المتكامل والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجاناً. إطلاق منصة خدمات التأمين الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لتوفير خدمات التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين السفر بشكل فوري وبكل يسر وسهولة.

الشراكة مع أمازون لتقديم أجهزة eero و echo لأول مرة في دولة الإمارات وتوسيع التعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات على الحلول والخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات.

و لأول مرة في دولة الإمارات وتوسيع التعاون مع أمازون ويب سيرفيسز لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات على الحلول والخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات. قامت "اتصالات الإمارت" بإطلاق أول نظام عالمي شامل ومتعدد الموردين باستخدام تقنيات (VoNR) الصوت عبر الشبكات اللاسلكية الجديدة.

الصوت عبر الشبكات اللاسلكية الجديدة. تكريم الأداء المتميز للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة في دولة الإمارات.

الشراكة بين تطبيق Smiles ومبادرة محمد بن راشد آل مكتوم ( MBRGI ) لدعم حملة "المليار وجبة" خلال شهر رمضان المبارك.

e& الدولية، من e& :

أعلنت شركة اتصالات مصر عن هويتها التجارية المحدثة تحت اسم اتصالات من e& .

. وقعت شركة اتصالات مصر وشركة Honeywell مذكرة تفاهم لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة في مجال إنترنت الأشياء والمدن الذكية.

مذكرة تفاهم لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة في مجال إنترنت الأشياء والمدن الذكية. التواصل مع شركة موبايلي لمناقشة تقديم عرض محتمل لزيادة ملكيتها في الشركة .

إطلاق شركة اتصالات باكستان المحدودة PTCL منصة AirPON بنجاح، وهو حل مبتكر لنقل شبكة الألياف الضوئية إلى المنزل، عبر شبكة وصول الألياف الضوئية الخاصة بها.

e& الحياة، من e& :

إطلاق العلامة التجارية الجديدة للمحفظة الإلكترونية eWallet تحت مسمى e& money في خطوة تمثل تحولها إلى شركة تكنولوجيا مالية رائدة ومنصة للتطبيقات المالية المتطورة.

تحت مسمى في خطوة تمثل تحولها إلى شركة تكنولوجيا مالية رائدة ومنصة للتطبيقات المالية المتطورة. شركة "رؤية الإمارات" ( E-Vision )، والقابضة ( ADQ )، وقعتا اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تبلغ قرابة 57% من "ستارزبلاي أرابيا"، المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث المحتوى والفيديو.

قناة "إي جونيور" ( ejunior )، المملوكة بالكامل لشركة "رؤية الإمارات"، تحتفل برحلة نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي امتدت لــ 21 عاماً.

e& المؤسسات، من e& :

الشراكة مع DataRobot لإطلاق خدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات ( AlaaS ) لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

لإطلاق خدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات ( ) لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية والشركات الخاصة. الشراكة مع NICE المتخصصة في أمن البيانات لتفعيل منصة CXone السحابية المبتكرة في دولة الإمارات.

المتخصصة في أمن البيانات لتفعيل منصة السحابية المبتكرة في دولة الإمارات. التعاون مع Oracle لاستضافة حلول الأعمال لمجموعة "ترانس جارد" سحابياً، بهدف تخفيض التكلفة الإجمالية لتملك وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بأكثر من 40% على مدى خمسة أعوام.

نظرة عامة:

بلغت قيمة الإيرادات الموحدة لـ e& خلال النصف الأول من العام الجاري 26.3 مليار درهم إماراتي، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.9 مليار درهم إماراتي، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2.5٪، ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات بنسبة 3.8 في المائة، فيما بلغت أرباح e& قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 13.4 مليار درهم إماراتي، وارتفعت بنسبة 4.1٪ وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51٪.

كما وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 13.3 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي e& إلى 160 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 2.5%.

الآفاق المستقبلية:

منذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري عالمي، حافظت e& على أدائها الجيد، مع إحرازها تقدماً ملحوظاً من خلال؛ عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى خلق المزيد من القيمة للعملاء والشركات والمجتمعات التي نخدمها.

وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022، قال معالي جاسم محمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e&: " يُظهر أداء e& خلال النصف الأول من العام الحالي، جهودنا المستمرة وعملنا الدؤوب على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي والالتزام الثابت تجاه المجتمعات التي نخدمها، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

إن أداءنا المالي يؤكد على ريادة شركة e& ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات المختلفة والارتقاء بكافة الفرص لتحقيق خططنا الطموحة التي بدأناها في مطلع هذا العام، لقد رسمنا خارطة طريق واضحة قوامها تعزيز الاستثمار في الابتكارعبررحلة تحول رقمي شاملة تهدف لخدمة وتمكين المجتمعات".

واختتم معالي رئيس مجلس إدارة e& تصريحه بالقول:"أود أن أشكر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رؤيتها الملهمة ودعمها المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما وأقدر جهود فريق إدارة الشركة الذي نجح في تجسيد الرؤية الرقمية من خلال توظيف قدراتنا التقنية والرقمية لقيادة التحول الرقمي للحكومات والشركات والمستهلكين وتقديم حلول كاملة وشاملة. وكل الشكر لعملائنا ومساهمينا المخلصين على دعمهم الراسخ لنا وبما يحفزنا على المساهمة في تحقيق معايير عالمية جديدة ونجاحات مستمرة ودائمة".

وبدوره قال المهندس حاتم دويدار،الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "تشكل النتائج المالية للنصف الأول دليلاً ملموساً على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة مرحلة جديدة من مسيرتها، في إطار تحولها لتصبح تكتلاً تكنولوجياً واستثمارياً عالمياً وتتويجاً لجهودها في تمكين النمو وتعزيزه وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام الثابت بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية لتمكين المستقبل الرقمي ودفع عجلة الابتكار."

وأضاف دويدار: "حققت المجموعة أداءً جيداً على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضغوظ أسعار الصرف، وسنعمل جاهدين للحفاظ على هذا الأداء والتعامل مع هذه االتحديات كفرص للتركيز والاستثمار على المدى الطويل، وبينما نواكب المشهد الاقتصادي العالمي الجديد، سنركز على هدفنا المتمثل في إنشاء ونشر حلول مبتكرة تؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس.

كما ستواصل مجموعة e& استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء، لتلبية احتياجات أنماط حياتهم الجديدة والمتطلبات الناشئة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، لقد كانت أعمال قطاع الاتصالات بمثابة محرك النمو وركيزة التحول إلى شركة تكنولوجية رائدة، وقد ساعد ذلك في ترسيخ مكانتنا عبر انتشارنا الجغرافي، فضلاً عن تنمية الفرص الاستثمارية المجزية وعمليات الاستحواذ المدروسة بعناية.

ومن خلال مسار التحول الرقمي المتسارع في e&، نسعى إلى تمكين عملائنا رقمياً، والنمو في مجال التكنولوجيا المالية، وتقديم حلول رقمية شاملة والوصول بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة، واستكشاف فرص استثمار مميزة. وعلى سبيل المثال: جاء استثمارنا في شركة فودافون ليحقق طموحات جديدة وقيمة مضافة، ويفتح أبواباً أخرى للتعاون وتسريع تبني تقنيات الجيل التالي. إننا على ثقة بأن الإنجازات التي حققناها خلال النصف الأول من عام 2022، ومن خلال ركائز أعمالنا الرئيسة، ستزيد من قدرتنا على إنشاء نموذج أعمال يجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل ويحتفي بماضينا ويمكننا من اغتنام الفرص التقنية القادمة.

واختتم دويدار تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها الدائم لقطاع الاتصالات، مؤكداً على حرص مجموعة e& على تقديم الخدمات والحلول الرائدة والمبتكرة لجميع شرائح العملاء، من خلال الحفاظ على المرونة العالية في تنفيذ الأعمال، والاستثمار في التقنيات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي ستواصل فيه العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، للوصول إلى أفاق جديدة."

ولقد أطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e& في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة وتدار أعمال الاتصالات في المجموعة من قبل اتصالات الإمارات التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات منe& " في دولة الإمارات، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية " e& الدولية" ما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز"e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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