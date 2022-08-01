الذهب قرب ذروة 3 أسابيع

المصدر: لندن – رويترز

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استقر الذهب قرب أعلى مستوى له في 3 أسابيع، اليوم الاثنين، مدعوماً بضعف الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 09.03 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الذهب تغييراً يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند 1765.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من يوليو عند 1767.79 دولاراً يوم الجمعة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1782.50 دولاراً.

وانخفض الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حد من مكاسب السبائك التي لا تدر عائداً.

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي: «ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب على الرغم من أن ارتفاع العوائد الاسمية والحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية اليوم يعيق قدرة السبائك على مواصل مكاسب الأسبوع الماضي».

وارتفع الذهب 2.2 % الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء له منذ مارس، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشدداً نسبياً في أعقاب رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما في ذلك الانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيحظى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري الذي سيعلن يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثاً عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييراً يذكر في المعاملات الفورية، واستقرت عند 20.26 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 %إلى 904.83 دولاراً.

وقفز البلاديوم 1.6 % إلى 2162.89 دولاراً.

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