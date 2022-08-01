«فالكونز إيه آي» الأمريكية للذكاء الاصطناعي لـ«راكز»

المصدر: رأس الخيمة - وام

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رحبت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بشركة «فالكونز إيه آي» الأمريكية والمختصة في توفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتهدف شركة «فالكونز إيه آي» إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للمشكلات التكنولوجية التي تواجهها الشركات وكذلك المستخدمون النهائيون من خلال منتجاتها التي تخدم مختلف التعاملات التجارية بين الشركات والحكومات حيث تمتلك الشركة تشكيلة واسعة من التطبيقات.

وقال مايكل جيه ستاتلمان مؤسس شركة «فالكونز إيه آي»: نسعى إلى تحسين سرعة ودقة وفعالية المعدات والآلات والكوادر البشرية لخلق قدرات جديدة بالكامل حيث تساهم مشاريعنا في إعادة تصور الشركات العالمية لإمكانياتها وتعزيز عملياتها القائمة حالياً وإضافة قدرات أخرى جديدة من خلال الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ورحب رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» بانضمام شركة «فالكونز إيه آي» إلى مجتمع أعمال «راكز»، حيث توجد فرص عديدة وإمكانات كبيرة للحلول المرنة التي تقدمها الشركات العاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي بدولة الإمارات..مشيراً إلى أن الإمارات تدرك أهمية الابتكار التكنولوجي باعتباره عنصراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشجع هذه الفئة من المشاريع على التطوير.

وأكد جلاد أن «راكز» توفر بيئة عمل تحفز الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا على التعاون مع نظيراتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشهد نمواً مزدهراً.

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