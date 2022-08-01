«شرف» تدعم قطاع التجزئة في دبي بسلاسل علامات عالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد ياسر شرف، نائب رئيس (قسم البيع بالتجزئة والضيافة والصناعة والخدمات المالية) بمجموعة شرف، أن المجموعة الإماراتية تستعد لإطلاق عدد من المتاجر، والتي تحمل علامات تجارية عالمية لتكون إضافة إلى قطاع التجزئة في دبي، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً التوسع بافتتاح متجر كبير في مركز تسوق ابن بطوطة لسلسلة محلات «فورايفر 21» الأمريكية العالمية تبلغ مساحته 12000 قدم مربع.

وقال ياسر شرف: يتواكب توسعنا مع رؤيتنا وسعينا لتوفير تجارب رائعة لعشاق علامتنا التجارية وتسهيل وصولهم إلينا في العديد من المناطق بالإمارات العربية المتحدة واجتذاب عملاء جدد.

وأضاف شرف: هدفنا هو تنمية علاقاتنا الوطيدة مع عملائنا الرائعين في الشرق الأوسط من خلال التوسع في وجودنا بجميع أنحاء المنطقة والارتقاء بتجربة عملائنا لعلامتنا التجارية وتحقيق أعلى معدل رضا ممكن لزوارنا الكرام من خلال منافذنا المتعددة وقنوات التسويق الشاملة لدينا omni channel والتي تضم متاجر البيع بالتجزئة والبيع أون لاين ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأعلنت مجموعة أوثينتيك براندز (ABG) الأمريكية عن عقد شراكة طويلة الأمد مع شرف جروب لضم Forever 21 إلى محفظتها المتميزة التي تشمل العديد من العلامات التجارية اللامعة. قامت مجموعة شرف، والتي تُعد الشريك التشغيلي الأساسي لـ Forever 21 في الشرق الأوسط على مدار العقد الماضي، بعقد اتفاقيات لتوسيع حقوق الترخيص الخاصة بها بحيث لا تقتصر فقط على الملابس والإكسسوارات وإنما تشمل أيضاً منتجات أخرى متنوعة بما في ذلك مستلزمات الصحة والجمال والعطور، بالإضافة إلى التوسع في وجودها بالإمارات وافتتاح فروع بمناطق أخرى جديدة بما في ذلك جنوب شرق آسيا، فضلاً عن التوسع أيضاً في التجارة الإلكترونية والبيع أون لاين.

وقال هنري ستوب، رئيس مجموعة أوثينتيك براندز بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: على مدى سنوات، حققت Forever 21 إنجازاً تاريخياً واحتلت مكانة مرموقة وتمكنت من كسب ثقة العملاء وولائهم بشكل كبير في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ونحن متحمسون لإطلاق المرحلة التالية من توسعنا في المنطقة، ويضيف: تُعد مجموعة شرف واحدة من ألمع الشركات وأكثرها نجاحاً وريادة وخبرة في مجال البيع بالتجزئة بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ولذا فإنه من دواعي سرورنا أن نتطلع إلى التوسع في المنطقة بالتعاون مع مجموعة شرف.

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