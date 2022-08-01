20 مطعماً شريكاً لمهرجان دبي للمأكولات تتألق في دليل ميشلان

المصدر: دبي- البيان

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رسخت دبي خلال العام الحالي مكانتها المرموقة كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، مع تمكن عدد من وجهاتها الرائدة من حصد سلسلة من التقييمات العالمية الشهيرة، الأمر الذي وضع الإمارة ضمن منافسة قوية أمام وجهات الطعام العالمية مثل لندن وباريس وطوكيو.

وأطلق دليل ميشلان الشهير في الشهر الماضي نسخته الخاصة بمطاعم دبي، مسلطاً الضوء على مشهد الطعام العالمي والمتنوع الذي تحتضنه المدينة، حيث شمل الدليل تصنيف 69 مطعماً ضمن 21 مطبخاً من مختلف أنحاء العالم، مع الإشارة إلى أن 11 مطعماً من تلك المطاعم بدأت مسيرتها من دبي واستطاعت وضع بصمتها على مشهد الطعام الرائد للمدينة.

وتضم المطاعم المدرجة على دليل ميشلان دبي لهذا العام، 20 مطعماً شريكاً لمهرجان دبي للمأكولات، حصل خمسة منها على جائزة «بيب غورماند»، وتمكن مطعمان من حصد نجمة ميشلان واحدة، فيما حاز مطعم آخر على نجمة ميشلان الخضراء. وبالمجمل، تمكنت مطاعم دبي هذا العام من الارتقاء بمشهد المأكولات الذي تمتاز به المدينة حيث حصل مطعمان على نجمتي ميشلان، و9 مطاعم على نجمة واحدة، فيما حصد 14 مطعماً جائزة «بيب غورماند».

ونشر دليل المطاعم الفرنسي غولت آند ميلو، المختص في نقد الطعام، نسخته الأولى في دولة الإمارات في وقت سابق من هذا العام، والذي سلط الضوء بدوره على بعض من المطاعم والطهاة والأطباق المميزة في دبي، إلى جانب آخر الأخبار حول مشهد المأكولات الفاخر فيها، الأمر الذي يؤكد على المكانة المرموقة للمدينة في قطاع المأكولات والضيافة.

كما شهدت دبي أيضاً خلال العام الحالي إدراج اثنين من المطاعم الشريكة لمهرجان دبي للمأكولات ضمن القائمة الموسعة لأفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2022، وحجز كل من مطعم «تريسند استوديو» ومطعم «أورفلي بروز» مراكز متميزة ضمن القائمة التي تضم أبرز وجهات تناول الطعام عالمياً. وعلى الصعيد الإقليمي، استمرت دبي في تعزيز ريادتها في قطاع المأكولات والضيافة مع إدراج 16 مطعماً في المدينة في لائحة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تقلّد 6 مطاعم منها مراكز ضمن المراكز العشرة الأولى بما فيها المركز الأول.

وفي هذا الخصوص، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: عامٌ متميزٌ آخر تتألق به مدينة دبي. منذ إطلاقنا النسخة الأولى من مهرجان دبي للمأكولات ونحن نشهد نمو قطاع المأكولات والضيافة وارتقائه عاماً بعد عام، في الوقت الذي نستمر فيه ببذل كافة الجهود وتقديم الدعم الكامل لرواد فنون الطهي في المدينة، الذين تمكنوا من توسيع سمعتهم المهنية إلى خارج حدود الإمارات، واعتلاء مراكز متميزة بشكل دائم ضمن قوائم المطاعم «الأفضل» عالمياً. تهانينا لجميع الطهاة ومدراء وخبراء المطاعم الذين يرسخون مكانة دبي العالمية على الدوام«.

وأضاف:»فخورون بكوننا جزءاً من هذه المدينة الرائعة، التي ترتقي بمختلف مفاهيم وقطاعات الأعمال إلى مكانة عالمية مرموقة، خاصة مع امتلاكها سلسلة من المطاعم المبتكرة والرائدة التي تتيح لجميع عشاق المأكولات من حول العالم تجربة أطباقها الشهية والمتنوعة على مدار العام، واستطاعت هذه المطاعم من توسيع أعمالها على نطاق دولي، الأمر الذي ساهم في زيادة الاهتمام العالمي بالمدينة أكثر وأكثر.

يعد عامل الإبداع والابتكار أحد أهم التوجهات التي اعتمدتها المدن الرائدة عالمياً في مجال فنون الطهي حيث ساهمت في وضع بصمتها الدائمة على مشهد المأكولات الذي يشهد نمواً متسارعاً، ومع زيادة سمعة دبي عالمياً كوجهة مميزة لعشاق الطعام من حول العالم، فإن مستقبل المدينة في مجال فنون الطهي يبدو مشرقاً على المدى القريب والمتوسط، حيث ستشهد الإمارة توجه مزيد من الطهاة الموهوبين، والعلامات التجارية العالمية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة فيها، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في منطقة الشرق الأوسط.

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