وزارة المالية: ‎المزاد الثالث لسندات الخزينة يواصل تحقيق نتائج استثنائية

المصدر: وام

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة و بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع نتائج المزاد الثالث لإصدار سندات الخزينة /"T-Bonds"/ المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت سابق من هذا العام.

و شهد المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل البنوك الستة /الموزعين الأساسيين/ حيث تم تستلم عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم إماراتي و تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرة.. وكان الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثالث.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.

و تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار /"re-opening"/ في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي و الارتقاء ببيئة الاستثمار ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

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