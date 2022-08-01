الكويتي «هيثم الغيص» أميناً عاماً لــ«أوبك»

المصدر: فيينا - وام

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باشر هيثم الغيص مهام عمله اليوم أميناً عاماً لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وذلك بعد تزكيته من قبل 13 دولة عضوة في المنظمة.

وسيتولى الغيص منصبه لمدة 3 سنوات خلفاً للراحل محمد باركيندو الأمين العام السابق لـ«أوبك»، الذي توفي في 6 يوليو الماضي بعد أن ظل أميناً عاماً لستة أعوام.

يتمتع الغيص بخبرة واسعة لأكثر من 30 عاماً في مجال أسواق النفط العالمية والصناعة النفطية وشغل عدة مناصب في «أوبك» منها محافظ دولة الكويت لدى «أوبك» للأعوام 2017-2021، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في المنظمة.

كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق «أوبك+».

وتقلد الغيص من قبل عدة مناصب بمؤسسة البترول الكويتية شملت إدارات المبيعات، إضافة إلى ترؤس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

والغيص هو أول كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع، وكانت الدول الأعضاء اختارته لهذا المنصب لمدة 3 سنوات، في يناير الماضي.

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