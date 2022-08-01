المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد حسن الرئيس التنفيذي لشركة «إكسباند» المتخصصة بخدمات الشركات والأفراد ومقرها دبي، أن تميز دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي تحديداً بالتقدم التكنولوجي والاقتصادي يسهم في تسهيل الإجراءات والتراخيص التجارية بما ينعكس إيجابياً على جذب الشركات الراغبة بالعمل في الدولة وتسهيل إجراءات تسجيلها وممارسة نشاطاتها المختلفة.

وأشار الرئيس إلى ما جاء في التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الذي نشره أخيراً، إلى أن نجاح القطاع في إصدار ما يزيد على 45 ألف رخصة تجارية مما يعد نمواً يصل إلى 25% بشكل تقريبي مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 يؤكد جاذبية الأعمال في دبي، حيث يمكن بدء الأعمال في دبي خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

وقال الرئيس إنه مع الانطلاقة التنموية والمسيرة الحافلة لدولة الإمارات، ومع الازدياد الملحوظ لعدد الأفراد والشركات القادمة لتأسيس الأعمال في الدولة، تم إنشاء شركة «إكسباند» المتخصصة بخدمات الشركات والأفراد ومقرها إمارة دبي في العام الماضي للمساهمة في تقديم خدمات تأسيس الأعمال.

وتماشياً مع التطور ولمواكبة متطلبات الشركات، تم طرح عدد من الخدمات لتسيير الأعمال وتشمل الاستشارات والإقرارات الضريبية، الخدمات المحاسبية، خدمات رجال الأعمال، وتخليص إجراءات ومعاملات الدوائر المختصة مثل الدائرة الاقتصادية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.«إكسباند» تواكب متطلبات تأسيس الأعمال في دبي

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