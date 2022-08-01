71 % توطين وظائف «دولفين للطاقة» في الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أصدرت شركة دولفين للطاقة المحدودة تقريرها السنوي الثالث عشر للاستدامة، والذي يغطي أنشطة وعمليات الشركة خلال عام 2021.، وأظهر التقرير أن إنتاج الشركة تجاوز 10 تريليون قدم مكعب معياري من الغاز منذ بدء عملياتها في 2007، وتم تحقيق إنتاج تراكمي للمكثفات البترولية بلغ حجمها 485 مليون برميل.. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة 14 عاماً بدون وقت مهدر للحوادث في المنشآت البحرية.، وعلى صعيد التوطين، فقد حققت الشركة المعدل المستهدف لتوطين الوظائف، وهو 71 % في دولة الإمارات، و30 % في دولة قطر – والذي انعكس في حصول الشركة على جائزة التميز السنوية للتقطير تقديراً للمساهمة في دعم قطاع التعليم والتنسيق وذلك خلال الاجتماع السنوي الواحد والعشرين للتقطير في قطاع الطاقة. واليوم، جميع المناصب العليا في الشركة في كل من دولة الإمارات وقطر يشغلها مواطنون من البلدين. ومن جهة أخرى، نمت حصة مشتريات الشركة من الموردين المحليين إلى 95 %.

وتم إعداد هذا التقرير وفقاً للخيار الأساسي للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وممارسات الكشف والإفصاح في قطاع النفط والغاز. كما يتوافق التقرير مع الإرشادات العامة التطوعية لإعداد التقارير الصادرة عن الرابطة الدولية لصناعة النفط والغاز للشؤون البيئية والاجتماعية (IPIECA). بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم أداء الشركة بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وبدوره، علق الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، السيد عبيد عبدالله الظاهري، على تفاصيل التقرير قائلاً: «على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمكنا من الحفاظ على أدائنا الاستثنائي في مجال العمليات والسلامة، كما حققنا هدفنا على صعيد الإنتاج، وحافظنا على علاقاتنا المتميزة مع عملائنا. وواصلنا أيضاً سعينا لتطوير عملياتنا بالإضافة إلى تطبيقنا المستمر لمبادرة التحول الرقمي. ومن جهة أخرى، يعكس أداؤنا النهج الحريص الذي اتبعناه في إدارة العمليات بأمان وكفاءة، مما ساعدنا على خفض بصمتنا البيئية».

وفي عام 2021، فاز تقرير الاستدامة لشركة دولفين للطاقة المحدودة للمرة الرابعة بجائزة «أفضل تقرير للاستدامة» من مجموعة أبوظبي للاستدامة، وذلك خلال انعقاد منتدى ريادة الأعمال المستدامة لمجموعة أبوظبي للاستدامة لعام 2021، كما حصل التقرير على شهادة تقدير من مجموعة أبوظبي للاستدامة لنشر وتشجيع أفضل ممارسات إدارة الاستدامة، فضلاً عن شهادة تقدير من هيئة البيئة - أبوظبي، تقديراً لدعم وتقوية إطار الشراكة والعمل الجماعي للحماية والحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

وفي معرض تعليقه على أهمية تعزيز إدارة الاستدامة وتعزيز أفضل الممارسات، قال علي الرحبي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة في قطر: «إنه من الأهمية أن نعلن عن أدائنا، فإن الإفصاح عن معلوماتنا هو دليل على الالتزام مما يمكن أصحاب المصلحة لدينا معرفة نقاط قوتنا وكيف نتصرف بمسؤولية».

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