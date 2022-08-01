مجموعة سيليكت العقارية ومجموعة جميرا تتعاونان لافتتاح برج جميرا ليفنج بيزنس باي

المصدر: دبي - البيان

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عد النجاح الذي حققه "جميرا ليفنج مارينا جيت" الحائز على الجوائز في مرسى دبي، وقّعت "مجموعة سيليكت العقارية" شراكة جديدة مع "مجموعة جميرا" لافتتاح "برج جميرا ليفنج بيزنس باي" في مشروع بيبينسولا الرائد في الخليج التجاري لإضفاء لمسة فاخرة إلى المشروع.

وباعتباره أول مشروع مجتمعي على الواجهة المائية في الخليج التجاري، يضم مشروع بينينسولا مجموعة راقية من ستة أبراج سكنية فاخرة وواجهات مائية ووحدات تجارية. وانطلاقًا من رؤيته الواعدة بتأسيس مجتمعٍ حيوي واجتماعي، سيضم المشروع جملة من المرافق الرياضية المتنوعة، بدءًا من ملاعب التنس والبادل وصولاً إلى مسارات الجري ومنتزه تزلج على اللوح، فضلاً عن مناطق اللعب العائلية. وفي قلب المشروع تقع الساحة التي تتوسّط المشهد الاجتماعي والتي تضم مجموعة من المتاجر والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق العالمية لتلبية مختلف احتياجات ورغبات سكان المشروع.

ومن خلال الجمع بين تجربة الضيافة الفاخرة لـ"مجموعة جميرا" والتزام "مجموعة سيليكت العقارية" بإرساء معايير جديدة في القطاع السكني، من المرتقب أن يشهد "برج جميرا ليفنج بيزنس باي" إقبالاً كبيراً، إذ سيمنح سكانه أنماط حياة مفعمة بالراحة والاسترخاء على الواجهة المائية بتصاميمه الراقية، ويتيح لهم إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة وخدمات حصرية وتجارب إقامة فاخرة تتسم بالخصوصية والراحة.

من ناحية أخرى، ستشرف شركة كيلا ديزاين على تصميم البرج، الذي سيتميز بهندسة معمارية مميزة مقابل الأفق العمراني الساحر لوسط مدينة دبي، وسوف يجمع تصميم البرج المستوحى من الحياة البحرية في الموقع بين فنون التصميم الداخلي والهندسة المعمارية التي تسلط الضوء على المياه المتلألئة لقناة دبي، وقد اشتهرت شركة كيلا ديزاين بتصميم متحف المستقبل وتعمل على تصميم فندق "جميرا مرسى العرب" المتوقع افتتاحه في العام 2023.

وتعليقًا على الشراكة، قال رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت العقارية: "نظرًا إلى النجاح الذي حققه برج جميرا ليفنج مارينا جيت الحائز على الجوائز، وانطلاقًا من جهودنا المتواصلة لتقديم أفضل المشاريع في فئتها، نحن على يقين من أن شراكتنا المثمرة هذه مع مجموعة جميرا ستضيف عروضًا قيمة وفريدة إلى مشروع بينينسولا الرئيسي".

وتعليقًا على الظهور الأول لعلامة جميرا ليفنج في الخليج التجاري، قال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا:: "يسعدنا أن نمنح المزيد من الأشخاص فرصة تجربة علامتنا الشهيرة من خلال توسيع حضورنا إلى موقع جديد في وسط مدينة دبي في إطار شراكتنا المتواصلة مع سيليكت العقارية. فقد حظي فندقنا الذي يحمل علامة ’جميرا ليفنج‘ في مارينا جيت بشهرة واسعة منذ افتتاحه في عام 2020. ولا بد لي من القول إننا على مشارف مرحلةٍ جديدةٍ في عالم الضيافة حيث لم يعد الضيوف مقسّمون إلى رواد عطلات أو رواد أعمال أو مقيمين، بل بات الضيف الواحد يجمع بين هذه الصفات كلها، ما فرض علينا متطلبات جديدة سيسرّنا تلبيتها لمواصلة إسعاد السكان بخدماتنا الشخصية والسلسة".

سيضم "برج جميرا ليفنج بيزنس باي" من 35 طابقًا و 82 وحدة سكنية فاخرة، بما في ذلك شقق من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى بنتهاوس فريد من نوعه يضم خمس غرف نوم في الطابق العلوي.

وتشمل المرافق مسبحين فاخرين مع إطلالات مفتوحة على الواجهة البحرية ومنتجع صحي وجاكوزي وغرفة بخار، وصولاً إلى صالة ألعاب رياضية فسيحة مجهزة بالكامل، تشكّل هذه المرافق المنسقة بعناية واحةً للاسترخاء والراحة.

كذلك، سيتيح البرج للسكان إمكانية الوصول إلى مجموعة من المرافق والخدمات الفاخرة والحصرية، بما في ذلك خدمات الكونسيرج، وصالة المقيمين، وفريق علاقات الضيوف، والمدير السكني في الموقع، وخدمات الأمن والتدبير المنزلي وخدمة ركن السيارات، فضلاً عن صالة المراهقين ومرافق الألعاب ومنطقة دراسة مشتركة لضمان تلبية احتياجات السكان الشباب أيضًا.

"برج جميرا ليفنج بيزنس باي" هو البرج الخامس في مشروع بينينسولا الرئيسي المطل على الواجهة المائية والذي يضم أبراجًا سكنية نابضة بالحياة ومرافق بيع بالتجزئة في قلب الخليج التجاري على حافة قناة دبي. ومن المتوقع استكمال برج جميرا ليفنج بيزنس باي في النصف الأخير من 2025.

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