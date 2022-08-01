ارتفاع أصول القطاع المصرفي الإماراتي إلى 3.442 تريليون درهم بنهاية مايو

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ارتفعت أصول القطاع المصرفي الإماراتي إلى 3.442 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.9% أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.344 تريليون درهم في ابريل 2022، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي لشهر مايو 2022.



وأوضح تقرير المصرف المركزي، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2% أو ما يعادل 260.7 مليار درهم مقارنة بنحو 3.182 تريليون درهم في مايو 2021.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلي 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65% أو ما يعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في ابريل السابق عليه، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الأجنبي.

وعزا المصرف المركزي الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وبنسبة 1.3% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وبنسبة 3.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وبنسبة 16.9% في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.6% من 2.008 تريليون درهم في نهاية ابريل الماضي إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 2% في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في ودائع غير المقيمين.

وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6% و6.1% و0.02% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18%.

ووفق تقرير المصرف المركزي، انخفض عرض النقد "ن1"/ يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك"/ بنسبة 2.8% من 730.4 مليار درهم في نهاية ابريل إلى 710.1 مليار درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة تراجع بمقدار 4.6 مليارات درهم في النقد المتداول خارج البنوك وانخفاض بمقدار 15.7 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 0.1% من 1.567 تريليون درهم في نهاية ابريل 2022 إلى 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة زيادة بمقدار 21.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من انخفاض "ن1".

وزاد عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.7% من 1.858 تريليون درهم في نهاية ابريل الماضي إلى 1.89 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد "ن2"، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 30.8 مليار درهم.

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