143 ألف فحص ينجزها «أبوظبي للجودة» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أنجز أكثر من 143000 فحص مخبري خلال النصف الأول من 2022. وأشار - خلال إحاطة إعلامية لاستعراض إنجازات مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس - أن الأرقام أظهرت قيام المختبر بإجراء نحو 25415 فحصاً في مجال الأغذية والسوائل، و106298 فحصاً للمياه، و149 فحصاً للأدوية والمعدات الطبية، و3943 فحصاً لمواد البناء والإنشاءات، و4852 فحصاً للزيوت، و1664 فحص عينات بيئية و635 فحصاً لعينات زراعية و138 فحصاً لمستحضرات التجميل و33 فحصاً عاماً.

وأضاف أن قطاع الفحص المركزي يضم 162 موظفاً 70 % منهم مواطنون، ونحو 50 % منهم سيدات، وجميعهم مؤهلون ومحترفون في عملهم.

38 خدمة

وأكدت سمارة بن سالم، مدير إدارة الشؤون الفنية بمختبر الفحص المركزي – في تصريحات خاصة لـ «البيان» – أنه تم زيادة قدرات الفحص لدى مختبر الفحص المركزي لتشمل 38 خدمة فحص جديدة، حيث تم تطوير 9 خدمات فحص جديدة لمنتجات الوقود، وزيادة خدمات الفحوصات الإشعاعية لتشمل 14 خدمة جديدة، وتطوير 10 خدمات فحص في المجال الزراعي، وتطوير خدمة الكشف عن المواد السامة في المياه، وتطوير خدمة الكشف عن متبقيات الكحول في مخرجات السوائل البشرية على المدى الطوير، وتطوير خدمة الكشف عن الأعفان في التربة والنبات، وتطوير خدمة الكشف عن متبقيات المنظفات في الأغذية. وأشارت إلى بتفعيل الشراكة مع شركة «جي 42»، وتطوير عدد من التحاليل المطلوبة من الجهات التنظيمية مثل تطوير خدمة الكشف عن فيروس التهاب «الكبد الوبائي أ» في الخضار والفواكه وغيرها.

وأضافت أنه تم تدشين نظام استشعار حراري لاسلكي في المختبرات يتيح مراقبة وقراءة درجات الحرارة للأجهزة الحرارية في المختبر، ويعتبر أحد نماذج التحول الرقمي في المختبر، حيث يساهم في رفع التشغيل عبر قاعدة بيانات وخرائط حرارية لدراسة أوضاع الأجهزة على مدار السنوات.

وأوضحت أن مختبر الفحص المركزي حقق العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي، حيث تم تسجيل مختبر الزراعة ضمن شبكة المختبرات العالمية لفحص الأسمدة والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تمكن مختبر الإشعاع لمتطلبات من تجديد رخصة الفحوصات الإشعاعية والحصول على الترخيص لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة لمدة 3 سنوات. كما تم تسجيل المختبر المركزي من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» كعضو في مختبرات التربة العالمية، بالإضافة إلى اختيار مختبر الكيمياء غير العضوية من مختبر علوم الحياة في أبوظبي.

وأكدت زيادة الخدمات المقدمة للشركاء الاستراتيجيين ومشاركة مختبر الزراعة في اجتماع فرق العمل المنبثقة من الشبكة العالمية لتحاليل السماد بهدف بناء وتعزيز القدرات الفنية في مجال فحص الأسمدة من خلال وضع المعايير والبروتوكولات وتوحيدها على مستوى مختبرات فحص الأسمدة.

مطابقة المنتجات

ويوفر المختبر المركزي نطاقاً واسعاً من الفحوصات المخبرية للتحاليل الزراعية تشمل تحاليل العينات الرئيسية في التربة والمياه والنبات، إلى جانب الفحوصات المخبرية لمواد التجميل ومنتجات العناية الشخصية لضمان مطابقة المنتجات للتشريعات المعتمدة، وأيضاً فحوصات مخبرية لمواد التغليف والمواد الملامسة للأغذية لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وكذلك الفحوصات المخبرية في مجال مواد البناء والإنشاء تشمل التحاليل الفيزيائية والكيميائية، ويتعاون المختبر المركزي أيضاً مع القطاع الخاص لتوفير هذه الفحوصات.

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