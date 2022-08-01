رسملة الأسهم تتجاوز 2.5 تريليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 537 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 2.575 تريليون نهاية تعاملات يوليو 2022، موزعة بواقع 2.015 تريليون لسوق أبوظبي و559 ملياراً لسوق دبي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة للإدراجات الجديدة التي شملت «موانئ أبوظبي» و«ديوا» و«بروج» و«جي إف إتش» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 13.7% أو ما يعادل 1161 نقطة ليغلق عند 9648.96 نقطة في نهاية يوليو الجاري، مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي، ونجح السوق خلال تلك الفترة في تحقيق مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق مع وصوله إلى 10171 نقطة في أبريل الماضي.

بينما صعد سوق دبي بنسبة جاوزت 4.4% أو ما يوازي 142.1 نقطة ليقفل عند 3223.29 نقطة في نهاية يوليو، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي. واستقطبت الأسواق سيولة بأكثر من 287.7 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري موزعة بواقع 234.1 ملياراً في سوق أبوظبي و53.6 ملياراً في سوق دبي.

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