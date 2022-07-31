60 فلساً تخفيضاً في أسعار البنزين و62 فلساً للديزل في أغسطس

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أغسطس 2022 بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و 13.5% ، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من "الاثنين" أول أغسطس 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 60 فلساً من 4.63 درهم في يوليو الى 4.03 درهم في أغسطس ، وبنسبة تصل الى 13% ، كما نزل سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار60 فلساً من 4.52 درهم في يوليو الى 3.92 درهم في أغسطس ، وبنسبة تصل الى 13.3% .وكذلك نزل سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 60 فلساً من 4.44 في يوليو 2022 الى 3.84 في أغسطس 2022 ، وبنسبة تصل الى 13.5% . ونزل سعر لتر الديزل بمقدار 62 فلساً لكل ليتر من 4.76 درهم في يوليو الى 4.14 درهم في أغسطس 2022 ، وبنسبة 13 %.

يذكر أن اللجنة قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021 ، كما أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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