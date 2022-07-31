مفاجآت صيف دبي تقدم 25 جائزة يومية على مدى 25 يوماً

المصدر: دبي - البيان

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تمثل مفاجآت صيف دبي بفعالياتها المميزة فرصة رائعة لكل المقيمين والزوار في جميع أنحاء المدينة، وخصوصاً خلال الموسم الخامس والعشرين الذي يقام برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والذي يُقدم أجواء احتفالية لا مثيل لها وعروضاً ترفيهية وتسويقية مشوقة وتخفيضات وتجارب غير مسبوقة تسعد جميع أفراد العائلة.

وفي مفاجأة جديدة من مفاجآت صيف دبي، يقدم المهرجان عرض ( 25x25 فاتورة تسوق رابحة) لسعداء الحظ من المتسوقين. فمن بداية أغسطس وحتى 25 من الشهر، تتاح الفرصة للمتسوقين من سعداء الحظ ممن ينفق 500 درهم فأكثر في أي من الـ 25 علامة تجارية مشاركة فرصة ربح جائزة من بين 25 جائزة تقدم يومياً وعلى مدار 25 يوماً. وتتنوع الجوائز ما بين شاشات تلفزيونية ومصوغات ذهبية ومجوهرات وسكوترات كهربائية ومستلزمات منزلية وأجهزة آي باد وخواتم من الألماس، وعربات الأطفال وإكسسوارات المنزل والنظارات الشمسية الفاخرة وغير ذلك الكثير.

هناك فرصة أمام 625 فائزاً سعيد الحظ لربح جوائز رائعة، ويمكن للمتسوقين التعرف أسبوعياً على سعداء الحظ من خلال حسابات مفاجآت صيف دبي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أما المتاجر المشاركة في هذا العرض الخاص، فهي: 1915 صديقي وأولاده، ايس هاردوير، محل الأطفال، بيتر لايف، كارفور، كريت اند باريل، مجوهرات داماس، إي ماكس، إيروس، وجوه، غاليري لافاييت، المحلات الكبرى، هوم بوكس، هوم سنتر، مجوهرات جوهرة، جمبو، ماك لمستحضرات التجميل، نسبريسو، أوكلي، ريفولي اي زون، سامسونايت، شرف دي جي، تـافولا، ذا واتش هاوس وفيرجن ميجا ستور.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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