«إكسبو الشارقة» يستضيف 11 معرضاً في الربع الأخير من 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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تترقب إمارة الشارقة موسماً حافلاً بالمعارض الكبرى والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي سينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة المقبلة من عام 2022، حيث تضم أجندة الفعاليات 11 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، والتي من المنتظر أن تستقبل طيفاً واسعاً من الشركات والزوار والخبراء من مختلف دول العالم، بما يرسخ مكانة الإمارة كجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات.

وتتضمن أبرز المعارض والأحداث التي ستنطلق أولى فعالياتها في 26 أغسطس وتختتم آخرها في الأول من يناير 2023 المقبلين، «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» والدورة الـ 50 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، و«معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«المعرض الوطني للتوظيف» و«معرض التعليم الدولي» ومعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، إلى جانب النسخة الأولى من معرض الخليج للطلاء والعديد من معارض قطاع التجزئة والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

تعزيز الأثر الاقتصادي

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن هذا التنوع والزخم في أجندة الفعاليات التي يعتزم المركز استضافتها وتنظيمها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، يأتي في إطار خططه الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي لقطاع المعارض والمؤتمرات في مختلف القطاعات، ودعم المسيرة التنموية الرائدة التي تشهدها إمارة الشارقة على مختلف الصعد، وذلك في ظل الرؤى الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في صناعة المستقبل وترسيخ مكانة وحضور إمارة الشارقة على الخارطة الاقتصادية والسياحية الإقليمية والعالمية، عبر تطوير صناعة المعارض في الإمارة وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة، مشيراً إلى أن المركز يأخذ بالاعتبار العمل على دعم كل القطاعات والمجالات المهمة واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات، من خلال التركيز على تقديم موسم حافل بالفعاليات والمعارض التي ستتنوع بين الثقافية والعقارية والصناعية والتجارية.

نقلة نوعية

وأشار المدفع، إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات في إمارة الشارقة شهد في عام 2022 نقلة نوعية تمثلت بزيادة عدد المعارض وتنوع تخصصاتها، حيث تمكن مركز إكسبو الشارقة من تنظيم واستضافة 11 معرضاً وفعالية في النصف الأول من عام 2022، واستطاعت جميعها تحقيق نجاحات متميزة سواء على صعيد المشاركة الواسعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية أم على صعيد الحضور الكبير من الزوار، مؤكداً أن المركز سيواصل دوره الريادي في تعزيز مكانة الشارقة وجهة رائدة لقطاع سياحة الأعمال، من خلال التزامه بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في تنظيم المعارض وتعزيز الجاهزية لاستقبال الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، متوقعاً أن تشهد هذه الفعاليات زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، وذلك في ظل مؤشرات النمو المطرد في حركة السياحة المحلية والإقليمية والدولية، والسمعة الرائدة والتجربة الكبيرة التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم كبرى الفعاليات المحلية والعالمية.

اليوبيل الذهبي للساعات والمجوهرات

ويتوج مركز إكسبو الشارقة فعالياته خلال الفترة المقبلة بتقديم نسخة استثنائية من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، حيث سيحتفل المركز باليوبيل الذهبي للمعرض بمناسبة الدورة الـ 50 له، والمزمع عقدها خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، والتي ستشهد مشاركات دولية متنوعة على مستوى أوروبا وأمريكا اللاتينية وشريحة جديدة من الزوار من الدول الأفريقية، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج المبتكرة ومن أبرزها العرض الخاص لأحدث المجموعات من الذهب والمجوهرات وآخر الابتكارات في مجال تصميم الساعات الفاخرة والأحجار الكريمة من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى عقد ورش ثقافية عن المجوهرات والأحجار الكريمة من حيث أنواعها وطرق استخراجها ودولها الرائدة، كما سيضيف المركز منصات جديدة للحدث متخصصة بالإكسسوارات مع التركيز على زيادة المساحة لمصنعي الساعات الفاخرة.

دورة جديدة من «إيكرس»

وسيكون رجال الأعمال والمستثمرون في قطاع العقارات والبناء والمطورون العقاريين، على موعد مع نسخة جديدة من معرض الشارقة العقاري (إيكرس)، الذي يحتضنه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 24- 27 نوفمبر، بتنظيم من دائرة التسجيل العقاري وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، ويستقطب سنوياً كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين وشركات التصميم الهندسي، ومُلاك وإدارات العقارات.

معارض متخصصة

وفي إطار الخطط الاستراتيجية لمركز إكسبو الشارقة الرامية إلى استقطاب المزيد من المعارض الإقليمية والدولية النوعية إلى إمارة الشارقة، يستعد المركز لاستضافة فعاليات النسخة الأولى من معرض الخليج للطلاء 2022، ومن المترقب أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صناعة الدهانات ومواد البناء ونخبة من أهم المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمتخصصين الفنيين.

فعاليات عالمية

وبعيداً عن عالم الاقتصاد والتجارة يقدم مركز إكسبو الشارقة لزواره منصة ثقافية ومعرفية رائدة من خلال استضافته لـ «معرض الشارقة الدولي للكتاب» الحدث الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، والذي تشرف على تنظيمه هيئة الشارقة للكتاب، ويحفل المعرض سنوياً بآلاف الفعاليات الثقافية، ويستقطب سنوياً نخبة من كبار الشخصيات والمؤلفين والكُتّاب والأدباء والشعراء والمثقفين العرب والأجانب، كما سيستضيف المركز فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويشهد في كل عام مشاركة نخبة من المتحدثين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين، والإعلاميين والمؤثرين.

تعزيز رأس المال البشري

وتجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز رأس المال البشري وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، تشهد أروقة مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 18- 22 أكتوبر المقبل، تنظيم المعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي اللذان يشكلان منصة مهمة لتسهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات الشباب الإماراتي، وتوجيه وإرشاد الخريجين الجُدد حول كيفية اختيار مساراتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل إلى جانب دورهما في استعراض الخدمات الجامعية، وجعلها في متناول الطلبة وأولياء أمورهم لاختيار أفضل الفرص التعليمية.

دعم قطاع التجزئة

ويواصل مركز إكسبو الشارقة جهوده نحو دعم قطاع التجزئة وخلق أجواء اجتماعية مميزة في إمارة الشارقة وتوفير منصة تسوق نموذجية لسكان الإمارة وزوارها، من خلال سعيه إلى تنظيم معارض تجارية متنوعة ومن أبرز هذه الفعاليات معرض الأثاث 360، ومعرض خصومات المتسوق الكبير، ومعرض العودة إلى المدارس، ليختتم المركز أجندة فعالياته بتنظيم معرض «التصفية الشتوية»، وذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 1 يناير 2023.

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