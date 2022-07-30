56 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات يوليو الجاري، بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول، إلى جانب الإدراجات الجديدة التي أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.518 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.575 تريليون درهم في آخر جلسات يوليو الجاري، منها 2.015 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و559.17 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال يوليو بأكثر من 27 مليار درهم منها 22.8 مليار درهم في سوق أبوظبي و4.2 مليارات درهم في دبي، وجرى التداول على نحو 4.6 مليارات سهم عبر تنفيذ 245 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال يوليو 3.6% أو ما يعادل 335.74 نقطة ليغلق عند 9648.96 نقطة بنهاية تداولات الشهر مقابل 9313.22 نقطة في نهاية يونيو.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام خلال يوليو 3.56% أو 114.7 نقطة ليقفز من مستوى 3233.29 نقطة مغلقاً عند 3337.96 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو الماضي.

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