جونستون رئيساً تنفيذياً لـ«سلطة دبي للخدمات المالية»

المصدر: دبي - البيان

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وافق مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية على طلب الاستقالة الذي قدمه ف. كريستوفر كالابيا اعتباراً من 31 أغسطس 2022 حيث التحق كريس بعمله في السلطة في أكتوبر 2021 وسيتنحى عن منصبه ليعود إلى الولايات المتحدة.

وسيعود إيان جونستون الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية من 2012 إلى 2018 إلى تولي منصبه كرئيس تنفيذي من 1 سبتمبر 2022. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، عمل إيان على تقديم الاستشارات إلى المنظمين وواضعي السياسات التنظيمية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي مشاريع يمولها البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

كما عمل إيان عضواً في اللجنة التشريعية في السلطة منذ يناير 2022. وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: نشكر كريس كالابيا على عمله خلال العام الماضي، ونتمنى كل التوفيق عند عودته إلى الولايات المتحدة. ونتطلع للترحيب بإيان مجدداً كرئيس تنفيذي للسلطة.

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