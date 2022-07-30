تقرير: مبادرات الاستدامة تتصدر أجندة الشركات الخليجية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «آرثر دي ليتل»، للاستشارات الإدارية عن الزخم المتزايد الذي تكتسبه مبادرات الاستدامة على مدار السنوات الماضية، واحتلالها مركز الصدارة في أجندة العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أندرياس بويلو، الشريك في «آرثر دي ليتل» وعضو قطاع ممارسات الخدمات المالية في الشركة وأحد المشاركين في إعداد التقرير: يتم ربط المؤشرات الرئيسية الخاصة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل متزايد بالمبادرات العالمية، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعايير المبادرة العالمية. ويشكل توجه مؤسسات الخدمات المالية في المنطقة نحو تعزيز ممارساتها وتقاريرها الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات دليلاً على مدى القيمة والسمعة التي يضيفها التوسع في هذا المجال.

وقال يورغ فون بفوستل، مدير في قطاع ممارسات الخدمات المالية في «آرثر دي ليتل»: واجهت قطاعات الأعمال مجموعة من التحديات في تفعيل الممارسات. وعلى عكس الشركات في قطاع التصنيع أو السلع الاستهلاكية، لا تقدم شركات الخدمات المالية منتجات مادية. مما يعني تسخير العلاقات مع العملاء لدفع تأثير الممارسات من خلال حث العملاء على تغيير سلوكياتهم، والتعامل معهم كشركاء حقيقيين بدلاً من استبعاد بعض القطاعات.

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