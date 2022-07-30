إقبال كبير على ورش عمل في «عالم مدهش»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد ورش العمل التي تقيمها الدوائر الحكومية في «عالم مدهش» المقام في مركز دبي التجاري العالمي إقبالاً كبيراً من العائلات الذين اصطحبوا أطفالهم لاكتساب المهارات والتعرف على ما تقدمه هذه الهيئات من خدمات للمجتمع.

ونظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورشة تعليمية وترفيهية للأطفال حول جواز السفر الإماراتي وأهميته وكيفية استخدامه، حيث شهدت الورشة مشاركة أكثر من 300 طفل.

كما تضمنت الورشة تجربة الواقع المعزز لنظام البوابة الذكية الجديد الذي تم إطلاقه في مطار دبي. وستشهد الأسابيع المقبلة تقديم المزيد من ورش العمل من الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الصحة بدبي وشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع و«سفاري دبي».

يذكر أن «عالم مدهش» هو إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في دبي، حيث يتزامن انطلاقه مع موسم اليوبيل الفضي من مفاجآت صيف دبي.

ويقدم «عالم مدهش» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل والجوائز والتي تستمر حتى 28 أغسطس المقبل.

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