«عزيزي» تطلق استراتيجية جديدة لضمان نجاح الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «عزيزي» للتطوير العقاري استراتيجية جديدة لضمان نجاح الأعمال، تقوم على خطط مفصلة لخدمة الأطراف الرئيسية الخمسة بشكل أفضل، بمن فيهم مستثمروها والمستخدمون النهائيون، وفريق العمل، والوسطاء والهيئات والسلطات الإدارية، وموردوها ومقاولوها.ويأتي هذا التوجه تماشياً مع مهمتها الشاملة الهادفة إلى التركيز بشكل أفضل على تلك الأطراف، وضمان العمل وفق مسار نمو يمتاز بالبساطة والشفافية والسهولة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على أهمية تلك الأطراف الخمسة الأساسية، والتعاون المتواصل معها نظراً لأهميتها البالغة في الحفاظ على نمو الشركة ومواصلة نجاحها وتعزيز إنجازاتها المستقبلية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: تتمتع الإمارات، وخاصة إمارة دبي، بالمرونة الشديدة في نظم الحوكمة المعمول بها. ومن الدلائل على ذلك رؤيتها الاستباقية وسرعة الاستجابة والتنفيذ. وتعد هذه السرعة من المزايا الرئيسية للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاع أسرع للحلول والنمو والتحسين. ويمثل هذا الأمر سمة أساسية في قدرة الدولة على القيام دائماً بما هو أفضل لها ولمواطنيها وللمقيمين فيها.

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