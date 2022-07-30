مدينة الشارقة المستدامة تفوز بجائزة التميّز العقاري

المصدر: الشارقة - البيان

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فازت مدينة الشارقة المستدامة، المجتمع الصديق للبيئة الذي طوّرته هيئة الشارقة للاستثمار والتنمية «شروق» بالشراكة مع شركة «دايموند ديفيلوبرز»، بجائزة التميّز العقاري لعام 2022 من قِبل دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وتعد هذه الجائزة مبادرة صادرة عن حكومة الشارقة تهدف إلى دعم القطاع العقاري من خلال تكريم الإنجازات المبدعة والمتميّزة في المجال، وتحفيز النشاط والاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لاقتصاد الإمارة.

وقال يوسف أحمد المطوّع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: نفخر في مدينة الشارقة المستدامة بالحصول على جائزة التميّز العقاري 2022 من قبل دائرة التسجيل العقاري بالشارقة لعامين على التوالي. ما يدل بدوره على التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة في إمارة الشارقة بوجه خاص والدولة بوجه عام. وتعكس هذه الجائزة رؤيتنا وسعينا الدائم لإحداث تغيير لافت في القطاع العقاري من خلال اعتماد أحدث التقنيّات الصديقة للبيئة وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في البناء.

تأتي هذه الجائزة لتعكس التزام مدينة الشارقة المستدامة بتنفيذ رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات الهادفة لتعزيز سعادة سكان الدولة وبناء مجتمعات أكثر صداقة للبيئة وتوفير مرافق عالمية المستوى وبنية تحتية حديثة مع الحد من البصمة الكربونية.

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