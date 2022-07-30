6.8 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 6.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1770 مبايعة بقيمة 4.7 مليارات درهم، منها 254 مبايعة للأراضي بقيمة 1.35 مليار درهم و1516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.35 مليارات درهم.

مبايعات

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 101 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 134 مبايعة بقيمة 308 ملايين درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 56 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 175 مبايعة بقيمة 501 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 346 مليون درهم.

وعلى صعيد أمس، بلغت التصرفات 673 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 182 مبايعة بقيمة 391.22 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 49.76 مليون درهم و162 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 341.47 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

مناطق

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

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