34 مليوناً أرباح البنك التجاري الدولي في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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سجل البنك التجاري الدولي أرباحاً بقيمة 34.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2022، بنمو نسبته 67% مقابل 20.6 مليون درهم في الربع الأول من 2021.

وبلغت الأرباح التشغيلية في الربع الأول 73.2 مليون درهم بنمو نسبته 82% مقارنة بالربع الأول من 2021 والذي سجل 40.5 مليون درهم. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 42% من 110 ملايين درهم في الربع الأول 2021 إلى 157.6 مليون درهم في الربع الأول 2022.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: واصلنا دعم عملائنا بقوة خلال الربع الثاني، وذلك للمساهمة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، والذي يتماشى بدوره مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة وتركيزها على النمو والتنمية. ومع استمرار استراتيجيتنا الناجحة والتي يُشكل عملاؤنا محورها الأساس، استطعنا أن نزيد أرباحنا للربع الثاني، حيث حققنا أرباحاً صافية قدرها 34 مليون درهم، وذلك من خلال نمو القروض المصرفية. وعلى الرغم من التحديات المستمرة في بيئة الاقتصاد العالمي ككل، سنواصل التركيز على تزويد عملائنا بخدمات عالية الجودة ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.

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