7.4 مليارات سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت قيمتها 7.4 مليارات درهم على مدار الأسبوع الماضي، منها 6.4 مليارات في أبوظبي ونحو مليار درهم في دبي، وجرى تداول 1.3 مليار سهم موزعة بواقع 851 مليون سهم في أبوظبي و416 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 60056 صفقة.

وتباين أداء الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.1%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.1% على مدار 5 جلسات.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.1% في ختام تعاملات جلسة الجمعة بتداولات بلغت قيمتها 270 مليون درهم ليغلق عند 3338 نقطة، مقابل 3257 نقطة الأسبوع السابق ليكسب المؤشر 81 نقطة على مدار الأسبوع الماضي ويصعد بنسبة 2.5% على مدار 5 جلسات.

وصعد قطاع العقار 2.4% بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 2.4% و«الاتحاد العقارية» 5.6% و«ديار» 2.5% و«إعمار للتطوير» 1.6%، كما صعد قطاع البنوك 3.9% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 7.8% و«دبي الإسلامي» 1.4%، كما صعد قطاع النقل 5.4% مع ارتفاع «العربية للطيران» 7% و«أرامكس» 1.9% و«الخليج للملاحة» 7.6%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.2% مع نزول «سوق دبي المالي» 0.6% و«شعاع كابيتال» 0.2%، واستقر«دبي للاستثمار» دون تغير يذكر.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي الأسبوع الماضي مستقطباً 240 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 183 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 124 مليون درهم، وحقق سهم «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع في سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 9.6%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 7.8%، ثم «الخليج للملاحة» 7.6%، فيما كان «اكتتاب القابضة»الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.6%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.1% في ختام تعاملات جلسة، أمس، بتداولات قاربت 1.5 مليار درهم ليغلق عند 9649 نقطة مقابل 9660 نقطة للأسبوع السابق ليفقد المؤشر 11 نقطة، ويتراجع بنسبة 0.1% على مدار 5 جلسات.

وفي القطاع المالي، صعد «العالمية القابضة» 1 % و«الواحة كابيتال» 1.4%، بينما نزل «ملتيبلاي» 1.6%، وفي قطاع البنوك نزل «أبوظبي الأول» 2.8 % و«أبوظبي التجاري» 3.8% وصعد «أبوظبي الإسلامي» 2.4 %، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للتوزيع» 1.7% و«أدنوك للحفر» 4.4%، بينما نزل «دانة غاز» 2%، وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.5%.

نشاط

تصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 1.7 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.2 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي» 580 مليون درهم، و«ملتيبلاي» مستقطباً 431 مليون درهم، فيما كان «إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية»الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

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