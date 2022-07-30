883 مليوناً أرباح «الصير مارين» في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، الرائدة عالمياً في العديد من القطاعات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، أداءً قوياً للربع الثاني 2022، مسجلة 882.97 مليون درهم أرباحاً بزيادة نسبتها 115% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقفز معدل نمو الشركة بنسبة قياسية بلغت 74% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 474.82 مليون درهم، بينما بلغت الأصول 11.58 مليار درهم.

وقد أتت هذه البيانات المالية القوية مدفوعة بالاستثمارات الإستراتيجية لشركة «الصير مارين»، وخدمات الإدارة والمنتجات المتنوعة مع أحدث مشاريعها في حلول الشحن للبضائع السائبة. بالإضافة إلى الاستحواذ على السفن من فئة VLGCs وVLCCs، والتي تسهم في تعزيز محفظتها الواسعة كشركة بحرية رائدة على مستوى العالم.

فرص

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي للشركة: ظللنا يقظين في ظروف السوق غير المسبوقة لمعالجة أي عقبة والاستفادة من الفرص في الصناعة البحرية لتحقيق المزيد من النمو وزيادة الإيرادات. وقد أدى هذا، بجانب تنفيذ استراتيجية النمو العالمية لشركة «الصير مارين» في الإدارة التجارية، إلى زيادة ميزانياتنا العمومية ومكاسب المساهمين. نتوقع أداءً قوياً بنفس القدر في النصف الثاني من عام 2022 من خلال المزيد من النمو التلقائي وعمليات الاستحواذ المربحة والاستراتيجية الذكية لتلبية طلب السوق على تجارة البضائع السائبة الجافة.

وتُعد «الصير مارين» شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات البحرية، وتواصل توسعها بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري. وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدرس فرص التوسع في قطاعات ناقلات المنتجات وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة، ولديها خطط قصيرة الأجل للاستحواذ على ما يتراوح بين 10 - 15 سفينة في عام 2022.

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