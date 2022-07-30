581 مليون دولار أرباح «ستاندرد تشارترد» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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حقق بنك «ستاندرد تشارترد» 581 مليون دولار أرباحاً تشغيلية عن النصف الأول 2022 بنمو نسبته 28% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وسجل البنك في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2022 دخلاً بقيمة 1.291 مليار دولار بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: كان أداء النصف الأول من العام قوياً، حيث واصلنا تقديم أداء مالي قوي عبر امتياز منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مدعوماً بالتنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا. هذا الأداء القياسي هو خير دليل على الالتزام والعمل الجاد والمرونة التي أظهرها فريق العمل في البنك.

وأضاف كوشال: خلال الأشهر الستة الماضية، قمنا بإعادة توجيه الموارد داخل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى تلك المناطق التي لدينا فيها القدرة على التوسع والنمو لدعم احتياجات عملائنا بشكل أفضل. كما قمنا بتأمين تمويل كبير لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومبادرات الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى الاستثمارات المتسارعة في قدراتنا المصرفية الرقمية، وذلك لضمان استمرار عملائنا في تلقي تجربة شخصية سلسة ومريحة.

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