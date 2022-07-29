«مبادلة» تستثمر في شركة صينية تتعامل مع «أمازون»

المصدر: دبي- سيد صالح

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استثمرت مبادلة للاستثمار «مبادلة» في شركة نيبولا براندز الصينية التي تتعامل كطرف ثالث مع «أمازون» الأمريكية الشهيرة للتسوق الإلكتروني، حيث تقوم بتجميع البيانات وأيضاً الترويج للخصومات لحسابها.

وبحسب ما نشرته «بلومبرغ» عن المتحدث الرسمي باسم «نيبولا براندز»، فإنه من غير المُعلَن بعد عن قيمة استثمار «مبادلة» في الشركة.

وتعد «نيبولا براندز» شركة حديثة، إذ تأسست العام الماضي فقط، إلا أنها اكتسبت زخماً سريعاً. وتتخصص «نيبولا براندز» في الاستحواذ على العلامات التجارية الصينية، بهدف تعظيم مستويات الاستفادة من عملياتها التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد التابعة لها، فضلاً عن التوسع في أعمالها.

وكانت «نيبولا براندز» قد خاضت دورة تمويل من الفئة «بي»، والتي تهدف إلى الارتقاء بأعمال الشركات إلى مستوى أعلى. وجمعت «نيبولا براندز» من خلال هذه الدورة 50 مليون دولار.

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