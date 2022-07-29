«داماك» تغلق صفقة عقار «فلوريدا» المنهار

المصدر: دبي - سيد صالح

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أغلقت «داماك العقارية» صفقة شراء موقع العقار المعروف باسم «أبراج شامبلين الجنوبية» على أطراف بلدة «سرف سايد» القريبة من مدينة «ميامي» بولاية «فلوريدا».

وبحسب ما نشرته «بلومبيرغ» نقلاً عن صحف أمريكية محلية تصدر في «ميامي»، فقد جرى إغلاق الصفقة الأربعاء الماضي، بحسب ملفات إغلاق الصفقة التي أودعت لدى «محكمة دائرة ميامي- داد».

وأبدت «داماك» منذ أكتوبر الماضي اهتمامها بشراء موقع العقار، والذي انهار الجزء الأكبر منه على نحو مفاجئ في يونيو من العام الماضي، مخلفاً 98 قتيلاً. ويطل موقع العقار على الشاطئ بواجهة يبلغ طولها 200 قدم، وتبلغ مساحة الموقع 1.8 فدان «7284.3 قدماً مربعاً».

وتعتزم الشركة تحويل الموقع إلى مشروع سكني فاخر يحمل العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة «كافالي» المتخصصة في الأزياء فائقة الفخامة.

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